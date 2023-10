TP - Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng xây dựng ASEAN - Trung Quốc diễn ra tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vào giữa tháng 9 vừa qua. Hội nghị nhằm chia sẻ những kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn từ các quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc.

Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Xây dựng Đô thị Nông thôn Trung Quốc Ni Hong và Bộ trưởng các Bộ phụ trách lĩnh vực xây dựng của các nước ASEAN. Về phía Việt Nam có Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị.

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực trong việc phát triển đô thị gắn liền với các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đô thị hóa và phát triển đô thị là động lực quan trọng giúp Việt Nam thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa tăng nhanh ở khu vực các đô thị lớn, lan tỏa và phân bố đồng đều hơn trên phạm vi cả nước. Nhiều đô thị cũ được cải tạo, nâng cấp, được phát triển mở rộng về qui mô đất đai, dân số, đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kĩ thuật và xã hội. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng cao, đóp góp khoảng 70% GDP cả nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong 30 năm qua, quan hệ ASEAN-Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Các nước ASEAN coi trọng và dành ưu tiên cao cho hợp tác với Trung Quốc. Trung Quốc là đối tác đầu tiên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược với ASEAN và nâng tầm lên Đối tác chiến lược toàn diện. Các thành viên ASEAN và Trung Quốc đang cùng chia sẻ nhiều lợi ích, trách nhiệm chung to lớn cũng như các vấn đề liên quan đến xây dựng nhà ở, quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn.

Tại hội nghị này, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị mong muốn tìm hiểu kinh nghiệm của các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc về đổi mới công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là công tác chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhằm nâng cao chất lượng công trình kiến trúc; về tầm nhìn và kinh nghiệm trong tích hợp phát triển nhằm xây dựng hệ thống đô thị và nông thôn một cách toàn diện, bền vững, an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Xây dựng Đô thị Nông thôn Trung Quốc Ni Hong chứng kiến lễ ký kết MOU giữa Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) và Công ty cầu đường số 1 Trung Quốc (CFCEC), Tập đoàn SINOMA Thiên Tân, Trung Quốc.

Theo báo cáo của VICEM tình hình hoạt động đến hết tháng 6/2023, tổng sản phẩm tiêu thụ (xi măng + clinker) đạt 98,080 triệu tấn, bằng 58% so với mục tiêu phấn đấu của cả nhiệm kỳ, tăng 46,1% so với cùng kỳ của nhiệm kỳ trước (67,017 triệu tấn); nguyên nhân do thị trường trong nước gặp khó khăn, nhu cầu tiêu thụ Xi măng thấp không tăng như kỳ vọng do nền kinh tế phục hồi chậm sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của Covid-19; suy thoái kinh tế, Bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi, các công trình dân dụng mới khởi công ít, các công trình, dự án lớn dừng triển khai, hoặc giãn tiến độ do gặp khó khăn về nguồn vốn, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, đặc biệt là Sản lượng “cung” xi măng lớn hơn “cầu” rất nhiều (khoảng trên 30%) làm cạnh tranh ngày càng khốc liệt…

Về doanh thu: đạt 101.059 tỷ đồng, bằng 46,2% so với mục tiêu phấn đấu của cả nhiệm kỳ, tăng 17% so với cùng kỳ của nhiệm kỳ trước; nguyên nhân do sản lượng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu trong giai đoạn vừa qua đều thấp, cùng với đó giá bán Xi măng, cliker khó điều chỉnh tăng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Về nộp ngân sách: đạt 7.313 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ của nhiệm kỳ trước (5.286 tỷ đồng).