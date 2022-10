Tiger Beer và hành trình 9 thập kỷ làm nên biểu tượng của ngành bia thế giới

Khởi sinh từ đường phố châu Á vào năm 1932, đến nay, Tiger Beer đã có mặt tại hơn 60 quốc gia và trở thành biểu tượng xứng tầm của ngành công nghiệp bia toàn cầu với vị bia đậm chất đã rạng danh trên toàn thế giới suốt 90 năm qua.

Hành trình chinh phục 5 châu bởi vị bia “đậm chất”

Vào năm 1932, thế giới đón chào sự ra đời của “tinh hoa và sự sôi động đầy sức sống” với hương vị thơm ngon thượng hạng của mẻ bia Tiger đầu tiên được ủ thành công bất chấp khí hậu nắng nóng khắc nghiệt tại châu Á. Đó cũng chính là cột mốc khai sinh đầy tự hào, bắt đầu cho hành trình chinh phục 5 châu đầy bản lĩnh của biểu tượng bia rạng danh toàn cầu.

90 năm sau, khi đã là một trong những thương hiệu bia được yêu thích nhất thế giới, Tiger vẫn không ngừng khẳng định vị thế dẫn đầu, tiếp tục ghi dấu ấn thành công, biến điều không thể thành có thể khi lập kỷ lục với những mẻ bia đầu tiên được ủ bằng năng lượng mặt trời thông qua hơn 8.000 tấm pin (tương đương diện tích của ba sân bóng đá) đặt trên mái của nhà máy.

Những giải thưởng danh giá làm nên thương hiệu “xứng tầm”

Sở hữu vị bia kết tinh từ nguồn nguyên liệu thượng hạng, quy trình ủ đặc biệt cùng công nghệ đỉnh cao, hơn 40 giải thưởng danh giá quốc tế mà Tiger đạt được đã trở thành niềm tự hào của “mãnh hổ Á châu” suốt 9 thập kỷ chinh phạt trên toàn thế giới.

Trong đó, đặc biệt phải kể đến hai lần đạt Huy chương vàng tại Giải thưởng quốc tế ngành công nghiệp bia diễn ra ở vương quốc Anh - giải thưởng được ví như giải Oscar của ngành công nghiệp bia – vào các năm 1954 và 1998. Tại Thế Vận Hội của ngành Bia - Cúp bia thế giới, Tiger tiếp tục có cú đúp huy chương vàng năm 2004 và 2010 cho hạng mục bia Pilsner phong cách châu Âu và bia Lager. Năm 2013, giải thưởng Bia thế giới tiếp tục chứng kiến sự lên ngôi của Tiger với tư cách Á quân, trong khi theo bình chọn của Hiệp hội Quản lý chất lượng hương vị thế giới diễn ra cùng năm, vị bia đậm chất từ Tiger đã xuất sắc giành giải vàng chung cuộc.

Gặt hái nhiều thành công là thế, Tiger Beer vẫn không ngừng nỗ lực để phá vỡ mọi giới hạn, tối ưu trải nghiệm của khách hàng thông qua những phát kiến xứng tầm. Trong những năm qua, nhiều chiến dịch nâng tầm trải nghiệm độc đáo và truyền cảm hứng từ Tiger Beer đã để lại những dấu ấn khó phai trong lòng người tiêu dùng Việt.

Vẫn một vị bia hảo hạng đậm chất đã rạng danh trên toàn thế giới trong suốt lịch sử 90 năm, phiên bản lon cao mới này có thiết kế tinh tế và cao cấp hơn, giúp mang tới những trải nghiệm sang trọng và thời thượng cho khách hàng khi sử dụng. Đây được xem là sự khẳng định của Tiger về tinh thần không ngừng sáng tạo và cải tiến của một thương hiệu bia cao cấp hàng đầu, đồng thời cũng đánh dấu một bước tiến mới trên hành trình không ngừng sáng tạo, liên tục nâng tầm trải nghiệm khách hàng.

Anh Nguyễn Đình Danh (nhân viên văn phòng, Hà Nội) cho biết mỗi lần tụ tập bạn bè, anh và các chiến hữu đều chọn Tiger bởi vị bia đậm chất đặc trưng. “Chọn bia như chọn bạn, bia ngon phải hợp khẩu vị người uống. Đó là lý do cuộc vui nào chúng tôi cũng gọi bia Tiger, vì hầu như ai cũng thích”, anh Danh chia sẻ. Bên cạnh đó, anh Danh cũng đặc biệt ấn tượng với thiết kế lon cao mới ra mắt cũng như đặc biệt thích những trải nghiệm xứng tầm tại nhà hàng do Tiger tổ chức nhân dịp ra mắt thiết kế lon cao mới mà anh may mắn được tham gia.

