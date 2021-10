Tiểu thương thấp thỏm mùa Tết

TP - Ngày 22/10, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên- Huế. Đáng lưu ý, nhiều ý kiến cho rằng, cả 4 địa phương đều có thế mạnh biển, tuy nhiên dự thảo đưa ra lại “thiếu bóng dáng kinh tế biển”.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhiều người lao động (LĐ) tạm thời mất việc làm, cùng tâm lý lo cuộc sống trước mắt chưa nghĩ tới mai sau, khiến số lượng người rút Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần gia tăng, ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội lâu dài. Vì an sinh lâu dài của người dân, BHXH Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp để giữ chân người LĐ ở lại hệ thống BHXH.