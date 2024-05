Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc, khảo sát thực tế tại An Giang

TPO - Ngày 13/5, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đã có buổi khảo sát, làm việc tại tỉnh An Giang.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của tỉnh An Giang để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Cùng ngày, đoàn công tác trực tiếp đi khảo sát, làm việc tại huyện Thoại Sơn - địa phương tiêu biểu của tỉnh An Giang về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ghi nhận nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh An Giang đã đạt được. An Giang từ tỉnh nghèo, thiếu lương thực, trở thành tỉnh dẫn đầu cả nước về sản lượng lương thực. Hiện, sản lượng lúa của tỉnh đạt trên 4 triệu tấn/năm. Kinh tế An Giang cũng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ; đời sống nhân dân, nông thôn cải thiện, từng bước đổi mới...

Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng gợi mở một số vấn đề mà Ban Thường vụ Tỉnh uỷ An Giang cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển kết cấu hạ tầng, nhân lực chất lượng cao... Phấn đấu tới năm 2030, An Giang trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng.

Nhân dịp này, đoàn công tác cũng tặng 20 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi; tặng 30 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Thoại Sơn.