Tiết lộ mới nhất về sát nhân hàng loạt BTK

TPO - Dennis Rader, sát nhân hàng loạt có biệt danh BTK (viết tắt của cụm từ “trói-tra tấn-giết), nghĩ mình đồng thời là “quái vật” và “người tốt đã làm một số điều xấu”, theo một nhà tâm lý học pháp y - người đã trao đổi với Rader bằng thư từ mã hóa trong gần một thập kỷ, Daily Mail đưa tin ngày 9/1.

Rader, người tự đặt cho mình biệt danh BTK, đã nhận tội giết 10 người trong giai đoạn 1974-1991 để thỏa mãn thói bạo dâm của mình.

Hoàn cảnh bình thường, lý lịch trong sạch

Tiến sĩ tâm lý học pháp y Katherine Ramsland đã trao đổi thư từ được mã hóa với tên sát nhân người Mỹ bị giam trong hơn một thập kỷ để hiểu rõ hơn điều gì đã khiến một người đàn ông có vẻ ngoài bình thường thực tế lại là kẻ giết người không gớm tay. Rader từng là chủ tịch hội đồng nhà thờ địa phương, là một người đàn ông của gia đình.

Giờ đây, bà Ramsland chia sẻ những hiểu biết của mình về kẻ giết người 76 tuổi thông qua phim tài liệu truyền hình “BTK: Confession of a Serial Killer” (BTK: Tự thú của một sát nhân hàng loạt) được phát sóng ngày 8/1.

Phim tài liệu 2 tập có các đoạn ghi âm và thư chưa từng được công bố về quá khứ của BTK, những vụ giết người rùng rợn của hắn và động cơ khiến hắn phạm tội ác.

Nhà tâm lý học và kẻ giết người hàng loạt liên lạc từ năm 2010. Họ trao đổi rất nhiều thư từ, nói chuyện qua điện thoại và gặp mặt trực tiếp tại trại cải huấn El Dorado, nhà tù có mức độ an ninh tối đa ở bang Kansas, nơi Rader đang thụ án (10 án chung thân liên tiếp).

Hoàn cảnh, lý lịch của Rader “thách thức những gì chúng ta biết về những kẻ giết người hàng loạt”, bà Ramsland nói. Điều này khiến bà tò mò, thôi thúc bà nghiên cứu Rader.

“Điều khiến tôi ngạc nhiên là thực tế không có bất kỳ điều gì trong hoàn cảnh của anh ta tương ứng với công thức điển hình mà chúng ta có về những kẻ giết người hàng loạt. Gần đây tôi nghe một thám tử nói rằng tất cả những kẻ sát nhân hàng loạt đều có từng có chấn thương. Vị thám tử đã sai về điều đó”, bà Ramsland nói.

“Dennis Rader thách thức ý tưởng chúng ta có về những kẻ giết người hàng loạt. Anh ta là một người đàn ông của gia đình. Anh ấy đi lễ nhà thờ, thậm chí còn là chủ tịch hội thánh địa phương. Anh ta có một công việc toàn thời gian. Anh ta là một phần của cộng đồng địa phương… Anh ta không bị chấn thương tâm lý… Anh ta là con cả trong gia đình có 4 cậu con trai. Anh ta có một gia đình bình thường”, bà Ramsland kể về quá khứ của kẻ sát nhân.

Tác động của người mẹ

Rader gia nhập Lực lượng Không quân và kết hôn với Paula Dietz vào năm 1971. Hai vợ chồng Chủ nhật nào cũng đến nhà thờ cùng hai - con trai và con gái tên Kerri Rawson (người đã in sách A Serial Killer’s Daughter: My Story of Faith, Love and Overcoming – Con gái của một sát nhân hàng loạt: Câu chuyện của tôi về niềm tin, tình yêu và sự vượt qua vào năm 2019).

Trong một bức thư độc quyền gửi từ nhà tù tới Daily Mail vào năm 2019, Rader thể hiện tình yêu của mình dành cho gia đình, trìu mến gọi Rawson là “cô bé trông như con trai”.

Báo Mỹ New York Times đưa tin, những người bạn thời thơ ấu của kẻ sát nhân đã mô tả bố của Rader là người “nghiêm khắc, nhưng không bao giờ tàn nhẫn”. Bố của Rader từng điều hành nhà máy của một công ty công ích, nghỉ hưu rồi qua đời năm 1996.

Nhưng bà Ramsland tiết lộ rằng, Rader đã “bị mẹ mình lăng nhục” và “điều đó thực sự ảnh hưởng đến anh ta”. Bà nói: “Chúng ta chưa nghiên cứu nhiều về sự sỉ nhục như một yếu tố dẫn đến sự phát triển của những kẻ phạm tội cực đoan… Và anh ta chắc chắn đã sớm tiếp xúc với việc sử dụng dây thừng cho hoạt động khiêu dâm”.

“Và sau đó anh ta bắt đầu đọc những cuốn tạp chí trinh thám về những sự kiện có thật mà bố mình giấu trong xe. Vì vậy, điều đó khiến anh ta trở nên bí mật… Anh ta muốn cảm thấy có ý nghĩa. Và anh ta muốn có quyền lực đối với phụ nữ vì phụ nữ khiến anh ấy cảm thấy mất thăng bằng… Anh ta không thích việc với tư cách con trai cả, anh ta được kỳ vọng là mạnh mẽ, nam tính… Và cuộc sống tưởng tượng của anh ta chắc chắn đã thúc đẩy anh ta”.

Đam mê mật mã

Khi bà Ramsland lần đầu liên hệ với Rader vào năm 2010, anh ta đánh giá cao thực tế là bà có bằng cấp, học vấn và là chuyên gia về những kẻ giết người hàng loạt, đã viết rất nhiều về họ.

Tuy nhiên, Rader đã có một bài kiểm tra cho nhà tâm lý học pháp y - giải một loạt mật mã. Bà Ramsland cho biết, Rader muốn thách thức bà, nhưng cũng muốn tiếp tục trao đổi bằng mật mã khi họ bàn luận những chủ đề “đen tối, thô ráp”.

Rader là yêu thích mật mã trong suốt đời tội phạm của mình, chế nhạo cảnh sát và giới truyền thông bằng những thông điệp khó hiểu sau vụ giết người đầu tiên của hắn vào năm 1974, ký tên “BTK”.

Tình yêu đối với mật mã và ham muốn nổi danh của hắn ta đã dẫn tới việc cảnh sát năm 2005 điều tra chiếc đĩa mềm màu tím gửi đến đài truyền hình FOX KSAS-TV. Đĩa mềm chứa siêu dữ liệu với dòng chữ “Nhà thờ Chúa Kitô Lutheran” (nơi Rader là chủ tịch hội đồng nhà thờ) được sửa đổi lần cuối bởi “Dennis”.

Rader tiếp tục thư từ với cảnh sát sau khi vụ giết người của hắn ta trở thành vụ án chưa có lời giải vào năm 2004. Hắn ta bực mình bởi báo địa phương cho rằng mọi người đã quên BTK.

Giết người tàn nhẫn

Bốn thành viên trong gia đình Otero ở thành phố Wichita thuộc bang Kansas, gồm Joseph (38 tuổi), vợ là Julie (34 tuổi) và hai con Josephine (11 tuổi) và Joseph II (9 tuổi) được tìm thấy bị trói và siết cổ trong nhà của họ vào năm 1974. Ba người con lớn của vợ chồng Joseph-Julie (đang ở trường vào thời điểm xảy ra vụ giết người) tìm thấy thi thể của bố mẹ và hai em. Julie làm việc tại Coleman - công ty mà Rader làm việc vào đầu những năm 1970.

Kathryn Bright (21 tuổi), người cũng làm việc tại nhà máy Coleman, được phát hiện trong tình trạng quần áo mặc không kín thân, bị trói bằng dây và bị đâm chết tại nhà cùng năm 1974. Anh trai của cô bị bắn, nhưng vẫn sống sót sau cuộc tấn công.

Rader dừng giết người cho đến năm 1977. Năm đó, thi thể Shirley Vian (24 tuổi) được tìm thấy với một chiếc túi nhựa trùm lên đầu và một sợi dây quấn quanh cổ, tay và chân trên giường của cô ấy. Cuối năm đó, Nancy Fox (25 tuổi) được tìm thấy bị siết cổ bằng tất nylon trong nhà riêng của mình.

Sát nhân hàng loạt BTK vẫn chăm lo gia đình mình một cách bình thường, không bị ai để ý. Năm 1985, xác bà Marine Hedge (53 tuổi) được tìm thấy trên một con đường đất trong tình trạng bị siết cổ. Năm sau, Vicki Wegerle (28 tuổi) được tìm thấy bị siết cổ trên giường của cô.

Năm 1991, Rader giết nạn nhân cuối cùng, Dolores Davis (62 tuổi). Hắn ta bắt cóc Davis từ nhà của bà, trói người và treo cổ bà dưới một cây cầu.

Nạn nhân tiếp theo

Rader đã lên kế hoạch giết thêm nhiều người và mô tả sắp giết một “nạn nhân nghỉ hưu” thứ 11, theo thư hắn gửi cho Daily Mail năm 2019.

Rader không nêu tên nạn nhân trong bức thư nhưng người ta tin rằng hắn ám chỉ cô Mary Capps. Capps đã làm việc cho Rader trong gần bảy năm với tư cách là nhân viên tại thành phố Park, bang Kansas cho đến khi Rader bị bắt vào tháng 2/2005.

Capps, người từng đối mặt chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, đã viết cuốn sách “My boss was the BTK Killer - I was the next victim” (Sếp của tôi là sát thủ BTK - Tôi là nạn nhân tiếp theo”.

Rader thừa nhận đã giết 10 người trong một bản thú tội tại phòng xử án vào năm 2005.

Bà Ramsland nói: “Trong phiên xử tại phòng xử án đó, Dennis cảm thấy như anh ta có thể cho mọi người thấy anh ta là ai. Theo một cách nào đó, anh ta cũng nghĩ mình là nạn nhân. Anh ta nghĩ rằng mình có một số điểm chung với các nạn nhân… Rader là một người tự ái, vì vậy anh ta chỉ nghĩ đây là một cách để thể hiện bản thân”.

Bà Ramsland nói rằng, đôi khi Rader coi mình như là quái vật. “Dennis Rader nghĩ mình là một con quái vật, nhưng anh ta cũng nghĩ mình là một người tốt - người đã làm một số điều xấu”, bà nói.

“Anh ta nói về một con quái vật trong não của mình. Đó là “Factor X” (nhân tố bí ẩn) của anh ta, là một cách để anh ta tránh khỏi trách nhiệm hình sự. Anh ta nghĩ, phần lớn, anh ta không phải là quái vật”, bà Ramsland kể.

Rader tuyên bố trong một lá thư gửi cho Daily Mail năm 2019 rằng hắn bị ám bởi hai con quỷ có tên là “Batter” (đánh đập) và “Factor X” khi thực hiện những tội ác khủng khiếp đó.

Ramsland nói Rader hối tiếc rất nhiều, như mất gia đình và kết thúc trong tù, nhưng “điều đó không giống với sự hối hận”. Bà cho rằng Rader có “hối hận hay không còn tùy thuộc vào tâm trạng” của hắn.

Bà giải thích: “Đó là một khái niệm mà anh ấy gọi là ‘khối lập phương’, nơi anh ta có nhiều mặt khác nhau của khối lập phương mà anh ta có thể bật và tắt”.

“Vì vậy, đôi khi anh ta là một người đàn ông tốt của gia đình. Đôi khi anh ta là một kẻ giết người hàng loạt, một tên trộm hoặc một kẻ nói dối. Đôi khi anh ta là người đi nhà thờ nghiên cứu Kinh thánh. Vì vậy, tùy thuộc vào ngày bạn gặp anh ta, anh ta có thể kể hoặc không kể về sự hối hận”, bà Ramsland nói.

Bà Ramsland đã đưa những phát hiện của mình vào cuốn sách “Confession of a Serial Killer: The Untold Story of Dennis Rader” (Lời thú tội của một kẻ giết người hàng loạt: Câu chuyện chưa kể về Dennis Rader) vào năm 2016. Số tiền bán sách được chuyển vào quỹ ủy thác cho gia đình các nạn nhân.