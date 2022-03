Tiếp tục hoãn phiên xử cựu đội phó hình sự công an quận tổ chức đánh bạc

TPO - TIN NÓNG: Bắt thêm một bị can trong vụ lừa tiền để 'điều chuyển' Giám đốc Công an An Giang; Giám đốc Trung tâm nông nghiệp bị bắt vì lập khống hồ sơ thanh toán; Vợ bàng hoàng chứng kiến chồng bị cứa cổ tử vong; Nam thanh niên đốt nhà bạn gái vì bị cấm yêu...

TPO - Liên quan đến đường dây âm mưu điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác, tối 19/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Đào Ngọc Cảnh (75 tuổi, ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi “Môi giới hối lộ”.