Tiếp cận HLV Park Hang-seo bất thành, LĐBĐ Singapore mời cựu tiền vệ MU

TPO - Theo tờ The Straits Times, ứng cử viên nặng ký cho vị trí HLV đội tuyển Singapore là huyền thoại của Man United, Paul Ince. Nhiều khả năng ông sẽ được chọn để giúp vực dậy nền bóng đá đảo quốc sư tử.

Vị trí dẫn dắt tuyển Singapore hiện do Takayuki Nishigaya nắm giữ. Nhưng ông đang gây thất vọng. Tại AFF Cup 2022, Nishigaya không thể đưa Singapore vượt qua vòng bảng. Sau đó, Singapore tiếp tục chơi mờ nhạt trước các đội tuyển yếu gồm Papua New Guinea và Quần đảo Solomon. Thậm chí tại vòng loại thứ nhất World Cup 2026, họ chỉ thắng sát nút Guam, đội tuyển yếu thứ 5 châu Á.

Bước vào vòng loại hai, họ thua với tỷ số 0-5 trước Hàn Quốc và thua Thái Lan 1-3 ở trận đấu tiếp theo. 2 kết quả này biến Singapore thành “mỏ điểm” và quan trọng là nó khiến NHM mất niềm tin nơi đội bóng. Trong bối cảnh hiện tại, LĐBĐ Singapore (FAS) đang xem xét phương án sa thải Nishigaya.

Họ đã đánh tiếng tới Park Hang-seo nhưng nhà cầm quân cũ của ĐT Việt Nam không hào hứng. Do đó, FAS đã mời Paul Ince, người đã chơi hơn 200 trận và giành được 2 chức vô địch Premier League cùng Man United. Paul Ince cũng có 53 lần khoác áo ĐT Anh.

Sự nghiệp cầu thủ rất huy hoàng, nhưng khi chuyển sang làm HLV, cựu tiền vệ này không thành công. Đội bóng gần nhất của Paul Ince là Reading nhưng mùa giải vừa qua, Reading đã rớt hạng từ hạng Nhất xuống League One. Hiện tại, ông đang tự do và đó là lý do khiến FAS thoải mái đánh tiếng với vị HLV này.

Với tham vọng vực dậy nền bóng đá, FAS hứa hẹn sẽ chi hàng triệu USD để trả lương cho Ince. Vấn đề có lẽ không nằm ở khía cạnh tài chính. Điều FAS cần là một vị HLV hợp với bóng đá Singapore và trong bối cảnh hiện tại, Ince dường như là lựa chọn khả dĩ nhất khi ông theo đuổi phong cách đá biên truyền thống, mà đây là thứ bóng đá Singapore đã vận hành thuần thục trong nhiều thập kỷ qua.