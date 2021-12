Tiền vào dè dặt nhưng chứng khoán hồi phục mạnh sau 2 phiên lao dốc

TPO - Sau 2 phiên chứng khoán lao dốc, VN-Index “bốc hơi” 70 điểm, khiến nhiều nhà đầu tư "tá hỏa". Song cho đến chiều nay thị trường ghi nhận phục hồi, chỉ số chính tăng vọt hơn 30 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản sụt giảm mạnh tới 35% so với phiên trước, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư.

Ngay từ giờ mở cửa, VN-Index bền bỉ tăng điểm trước sự nâng đỡ của nhóm vốn hoá lớn, toàn bộ cổ phiếu rổ VN30 tăng giá. Đà tăng cũng lan rộng gần 400 cổ phiếu. VCB, GAS, HPG, VHM, BID, VRE, VIC, CTG, VNM đóng góp tích cực nhất cho VN-Index, với tổng cộng hơn 15 điểm.

Các nhóm trụ như ngân hàng, bất động sản, chứng khoán đồng loạt khởi sắc. 26/27 mã ngân hàng tăng giá, “anh cả” VCB tăng 2,9%, là mã hoạt động tích cực nhất phiên hôm nay. Đáng chú ý, HPG tăng trở lại sau 3 phiên giảm liên tiếp. Kết phiên hôm nay, HPG tăng hơn 4% lên 47.600 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên thanh khoản lại giảm gần 30% so với phiên trước. Theo công bố mới từ HPG, tháng 11, sản lượng thép tiêu thụ các loại đạt 765.000 tấn, tương đương so với cùng kỳ năm trước và giảm 21% so với tháng trước.

Ở nhóm bất động sản, VRE tăng trần, VHM, VIC cũng chìm trong sắc xanh. Cổ phiếu “họ” Vingroup thời gian qua liên tục đỡ chỉ số trong những phiên giảm sâu. Ngược lại, IDI miệt mài giảm sàn, có phiên thứ 6 liên tiếp giảm hết biên độ, cổ phiếu mất giá gần 30% chỉ qua 1 tuần. Trước khi “cắm đầu” lao dốc, IDI ghi nhận chuỗi phiên tăng trần kéo dài trong tháng 11, đạt đỉnh ngày 29/11 tại giá 25.300 đồng/ cổ phiếu.

Chuỗi phiên giảm sàn của IDI kéo dài từ thời điểm Chủ tịch HĐQT đăng ký thoái toàn bộ vốn. Cụ thể, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (IDI) Lê Thanh Thuấn đã đăng ký bán toàn bộ hơn 12.5 triệu cp IDI (5.51% vốn) đang nắm giữ trong thời gian 02-30/12. Ông Thuấn đăng ký thoái vốn trong bối cảnh giá cổ phiếu IDI tăng 3.4 lần trong vòng hơn 1 tháng từ 7,400 đồng/cp cuối phiên 20/10 lên 25,300 đồng/cp cuối phiên 29/11.

Trong phiên thị trường phục hồi, nhóm xăng dầu ghi nhận tín hiệu tích cực, PVC, PVD, POW tăng trần. “Họ” xăng dầu đồng loạt tăng giá trong bối cảnh giá dầu duy trì đà tăng mạnh.

Theo CNBC, đêm qua, giá dầu thô tăng gần 5% với hy vọng biến thể mới Omicron sẽ ít gây tác động đến nền kinh tế hơn bởi các triệu chứng mà nó gây ra hầu như đều nhẹ. Bên cạnh đó, một số nước thành viên OPEC đã bày tỏ niềm tin vào thị trường.Thị trường chứng khoán Mỹ cũng tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ hai (6/12), với chỉ số Dow Jones hồi lại toàn bộ phần điểm đã mất trong tuần trước, khi nhà đầu tư rũ bỏ mối lo về sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron.

Kết phiên, VN-Index tăng 33,19 điểm (2,35%) lên 1.446,77 điểm. HNX-Index tăng 10,56 điểm (2,42%) lên 446,41 điểm. UPCoM-Index tăng 1,66 điểm (1,52%) lên 110,85 điểm. Thanh khoản thị trường giảm mạnh so với phiên trước, tổng giá trị khớp lệnh HoSE giảm gần 35% so với hôm qua, chỉ đạt 19.719 tỷ đồng.

Khối ngoại có phiên thứ 2 mua ròng liên tiếp hơn 300 tỷ đồng, tiếp tục tập trung vào VHM, ngoài ra có VCB, HCM, NKG, VND, VIC… Ở chiều ngược lại, HPG, VPB, NVL… là những mã bị bán ròng mạnh nhất.