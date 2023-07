Tiệc âm nhạc BlackPink 'đốt cháy' sân Mỹ Đình

TP - Hai đêm nhạc trong Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BlackPink 2023 tại sân vận động Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) khép lại đêm 30/7. Dẫu khâu tổ chức gặp nhiều lùm xùm trước và trong chuyến lưu diễn, nhưng khán giả có những trải nghiệm đáng nhớ về tiệc âm nhạc của nhóm BlackPink.

Choáng ngợp

Hai đêm diễn của BlackPink tại Hà Nội khép lại để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả Việt Nam, người hâm mộ từ các quốc gia lân cận. Hơn 60 nghìn khán giả gần như lấp đầy sân Mỹ Đình trong hai đêm. Trải qua nhiều lùm xùm, tranh cãi xung quanh vấn đề tổ chức, đêm đầu tiên trong Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BlackPink 2023 thu hút hơn 30 nghìn khán giả.

Sân vận động Mỹ Đình được phủ sắc hồng - màu sắc biểu tượng của nhóm và tiếng hò hét, cổ vũ của khán giả. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả luôn được duy trì trong 2 tiếng đồng hồ. Những ca khúc đình đám của nhóm như Lovesick girl, Don’t know what to do, Kill this love, How you like that, Whistle… được cất lên với vũ đạo chuyên nghiệp, cuốn hút của bốn cô gái. Không chỉ chiêu đãi âm nhạc BlackPink, họ biết cách chiều lòng người hâm mộ bằng màn đội nón lá ra giao lưu ở đầu chương trình. BlackPink cũng gây thích thú khi nhảy trên nền nhạc See tình (Hoàng Thùy Linh). Khép lại đêm nhạc, họ không quên gửi lời cảm ơn khán giả.

Anh Nguyễn Minh Hoàng (27 tuổi, Hà Nội) khẳng định, bốn cô gái BlackPink đem đến những màn trình diễn xuất sắc. “Đây là lần thứ 4 tôi xem BlackPink, nhưng được xem họ biểu diễn ở Việt Nam cực kỳ khác biệt. Rất tự hào, thân thuộc. Buổi biểu diễn ở Hà Nội lần này được đầu tư hơn hẳn Thái Lan, bắn pháo hoa từ đầu đến cuối”, Minh Hoàng chia sẻ.

Chung cảm xúc với Minh Hoàng, Trần Anh Thư (25 tuổi, Hà Nội) cho rằng, buổi diễn “thật sự mãn nhãn”. “Một đêm vô cùng đáng nhớ với những cảm xúc vỡ oà. Không tưởng tượng có ngày BlackPink đến Việt Nam biểu diễn. Giá vé có hơi cao nhưng mình không thấy tiếc”, Anh Thư nói.

Đa số người xem dành lời khen cho sự chỉn chu trong từng màn biểu diễn BlackPink. Sự chuyên nghiệp đến từ cách dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng... Chị Thu Trang (Hà Nội) “chiều” theo ý con gái đi “đu” BlackPink nhưng sau buổi diễn chị Trang thú nhận trở thành fan (người hâm mộ). “BlackPink trình diễn quá đỉnh và dễ thương. Ngồi xem nghe trực tiếp ở sân bao giờ cũng là một cảm giác rất khác. Tôi hài lòng về đêm diễn này từ âm thanh ánh sáng, ca sĩ, khâu tổ chức… Với ngôi sao quốc tế, họ có sự chuẩn chỉ và yêu cầu cao tuyệt đối về mọi thứ”, chị Trang nhấn mạnh.

Khán giả ấn tượng về sự quan tâm, chu đáo của nhà tổ chức khi phát nước và áo mưa miễn phí cho khán giả. “Tôi không nghĩ rằng concert tổ chức ở Việt Nam mà lại chuyên nghiệp như vậy, rất chỉn chu từ khâu xếp hàng, ghế ngồi, mọi thứ đều quy củ, không bị xô bồ. Khán giả đến xem đêm nhạc cũng khá văn minh. Chúng tôi hài lòng vì được phát áo mưa, phát nước uống”, Hoa hậu Áo dài Phí Thùy Linh nói.

Còn thiếu sót Khác với các nước trong khu vực và trên thế giới, thời gian chuẩn bị cho một buổi biểu diễn của BlackPink lên tới 4-6 tháng. Ở Việt Nam việc này diễn ra vỏn vẹn trong hơn 1 tháng khiến chương trình dính nhiều tranh cãi từ giấy phép tổ chức đến tin đồn huỷ sô, vướng mắc tiền tác quyền... Bên cạnh đó, một số khán giả phàn nàn về việc nhân viên của BTC không nắm rõ được hệ thống chỗ ngồi khiến khán giả lần đầu đến sân Mỹ Đình có phần chật vật, nhất là khi cơn mưa lớn đổ xuống. Một số khác lo ngại về sự quá khích của người hâm mộ, fan phong trào gây hỗn loạn ở sân bay và khách sạn khi BlackPink đến Việt Nam. Điều này khiến cho hình ảnh người hâm mộ Việt trở nên xấu xí trong mắt thần tượng cũng như người hâm mộ quốc tế.

Nhiều bất ngờ

Sau đêm diễn đầu tiên, đêm diễn cuối cùng tăng nhiệt do rất nhiều phản hồi tốt về buổi trình diễn của BlackPink. Ngay khi đêm đầu tiên kết thúc, hàng trăm bài viết tìm vé đêm cuối được đăng tải. Điều này khiến giá vé bị đẩy lên cao. Một người hâm mộ BlackPink cho biết, cô bất ngờ khi giá vé ngày hai tăng nhanh. Trước đó vé ngày một dù còn ít nhưng rơi vào tình trạng “cắt lỗ sâu” vẫn không có người mua, ngay khi buổi diễn đầu tiên kết thúc, cô nhận được hàng chục tin nhắn hỏi mua vé ngày hai. Giá vé lúc này đã được nâng lên sát giá gốc.

“Chiều 29/7, một người bán vé hạng Platinum (giá gốc: 7,8 triệu đồng/vé) chỉ có giá 7,5 triệu đồng/đôi. Nhưng đến tối 29/7, người này đã nâng lên 7 triệu đồng/vé, tức là chỉ kém giá gốc 800.000 đồng”, cô chia sẻ. Đến sáng ngày 30/7, giá những cặp vé VIP đêm diễn cuối của BlackPink đạt 40 triệu đồng. Trước sự lũng loạn, tăng giá quá nhanh của đêm diễn cuối cùng, công ty IME - đơn vị tổ chức - quyết định mở lại cổng bán vé online, đồng thời bán vé trực tiếp bên ngoài sân vận động. Lúc này, giá vé mới ổn định trở lại.

Không chỉ tiền vé tăng cao, giá vé máy bay chặng TP.HCM - Hà Nội cũng “leo thang”. Khảo sát trang bán vé trực tuyến của các hãng hàng không nội địa cho thấy, giá vé máy bay từ TP.HCM - Hà Nội ngày 30/7, từ Hà Nội về TP.HCM ngày 30-31/7 đang duy trì mức gấp 2-3 lần ngày bình thường. Nếu khách từ TP.HCM đi Hà Nội ngày 30/7, để kịp xem đêm diễn của BlackPink tại sân Mỹ Đình), các hãng đều đã hết vé phổ thông, một số chuyến còn vé thương gia giá từ 7-9 triệu đồng/chiều.

Với khách xem xong đêm diễn của BlackPink từ Hà Nội về lại TP.HCM, ngày 30/7 vẫn còn một số chuyến bay chiều muộn hoặc đêm, nhưng giá từ 3 triệu - 3,5 triệu đồng/chiều trở lên. Đối với khách từ Hà Nội đi TP.HCM vào ngày 31/7, giá vé máy bay còn nhiều hạng phổ thông dao động từ 2,3 triệu đến 3,5 triệu đồng. Từ ngày 1/8, giá vé từ Hà Nội đi TPHCM mới bắt đầu giảm, nhưng cũng duy trì mức từ trên 2 triệu đồng/chiều trở lên.