Thủy Nguyên chính thức lên thành phố, nhà đầu tư Sapphire GEM hưởng lợi

Tháng 1/2025, Thủy Nguyên chính thức lên thành phố, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong quy hoạch đô thị vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Sự kiện này không chỉ nâng tầm vị thế Thủy Nguyên mà còn mở ra cơ hội vàng cho các nhà đầu tư bất động sản, đặc biệt là dự án Sapphire GEM.

Sóng đầu tư đổ về thị trường BĐS Thủy Nguyên, Hải Phòng

Theo dữ liệu trực tuyến được cập nhật liên tục của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm toàn thị trường BĐS Hải Phòng tăng 2%, lượng tin đăng bài tăng 4% so với cùng kỳ. Nhiều quận, huyện của thành phố hoa phượng đỏ cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực về mức độ quan tâm, tìm kiếm bất động sản. Phải kể đến những khu vực như quận Hải An, Lê Chân, An Dương, Ngô Quyền, Thủy Nguyên, Đồ Sơn… với lượt tin đăng bài và tìm kiếm tăng vọt. (Nguồn).

Toạ lạc tại phía Nam Hải Phòng, Thủy Nguyên đang sở hữu hấp lực lớn khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 408, phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đến năm 2045. Theo đó, thành phố trẻ Thủy Nguyên đóng vai trò quan trọng trong “Vành đai kinh tế công nghiệp dịch vụ” và “Trung tâm đô thị lịch sử và đô thị hành chính mới Bắc sông Cấm”, trở thành một trong những điểm sáng thu hút giới đầu tư bất động sản phía Bắc. Sự góp mặt của các tên tuổi lớn như: VSIP Hải Phòng, Masterise Homes, Vingroup,... đã và đang khẳng định tiềm năng và sức nóng của khu vực này.

Sự tham gia của các “ông lớn” không chỉ giúp thị trường phát triển mà còn khiến giá BĐS tại đây gia tăng nhanh chóng. Bên cạnh đó, Thủy Nguyên chính thức lên thành phố vào ngày 01/01/2025 sẽ tạo động lực lớn để thị trường BĐS Hải Phòng nói chung và Thủy Nguyên có sự tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Những dự án có vị trí thuận lợi, xây dựng đảm bảo cùng pháp lý minh bạch, như Sapphire GEM Hải Phòng, càng có nhiều cơ hội hưởng lợi từ xu hướng này.

Sapphire GEM tọa lạc tại tổng thể đại đô thị xanh VSIP Hải Phòng quy mô 1.100ha, được bao quanh bởi những tuyến đường huyết mạch như: Đại lộ Đông Tây, Đại lộ Đỗ Mười, đường Máng Nước,... Cư dân dễ dàng hưởng trọn quy hoạch hạ tầng, tiện ích xã hội khi Thủy Nguyên sẽ trở thành trung tâm hành chính mới, đóng vai trò quan trọng về kinh tế, văn hóa và dịch vụ trong khu vực đồng bằng sông Hồng, hướng tới trở thành một đô thị thông minh, sinh thái, và bền vững.

Với vị trí đắc địa cùng tiềm năng sáng giá khi “hưởng lợi” từ quy hoạch Thủy Nguyên, các sản phẩm nhà phố thương mại, biệt thự thương mại của Sapphire GEM do Đơn vị Phân phối Tiếp thị EximRS giới thiệu trong giai đoạn này đang nhận được sự chú ý mạnh mẽ từ thị trường.

Sapphire GEM - tiềm năng đầu tư sáng giá

Các chuyên gia nhận định, tiềm năng của các sản phẩm nhà phố, biệt thự thương mại gắn liền với khả năng khai thác dịch vụ hiệu quả. Sapphire GEM hưởng lợi thế vượt trội từ vị trí đắc địa, khả năng hấp dẫn dân cư với các tiện ích độc đáo và phục vụ đối tượng khách hàng sẵn có lên đến hàng chục ngàn người.

Các sản phẩm nhà phố thương mại tại dự án có diện tích đa dạng 140 - 317m2, thích hợp với nhiều hình thức kinh doanh - dịch vụ - giải trí. Bên cạnh đó, dự án còn thừa hưởng hệ tiện ích hiện đại như: khu thể thao ngoài trời, những khu vườn xanh, vườn thể chất, trường mầm non…

Dự án mở ra nhiều cơ hội kinh doanh đa dạng từ quán cà phê, quán ăn, spa, thời trang, nội thất, đến văn phòng cho thuê. Khi các thương hiệu cùng quy tụ, dãy nhà phố thương mại Sapphire GEM sẽ trở thành khu phố mua sắm sầm uất, thu hút đông đảo khách hàng cùng tiềm năng tăng giá “phi mã”.

Sapphire GEM Hải Phòng hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết để trở thành lựa chọn hàng đầu của những nhà đầu tư bất động sản sành sỏi. Hiện tại, dự án đang áp dụng nhiều chính sách ưu việt, tối ưu dòng vốn và mang lại lợi ích vượt trội cho nhà đầu tư.

Theo đó, chỉ cần thanh toán hơn 2 tỷ đồng (tương đương 30%), khách hàng có thể sở hữu ngay shophouse 1 trệt 2 lầu, diện tích 140m2, phần còn lại ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 70%, hưởng nhiều chiết khấu cùng lúc lên đến 5,5%.

Dự kiến ngày 12/1/2025, đơn vị tiếp thị và phân phối dự án EximRS sẽ công bố mở bán dự án Sapphire GEM với nhiều chính sách hấp dẫn như giao dịch thành công tặng ngay 3 chỉ vàng, hỗ trợ phí trước bạ, miễn phí quản lý 1 năm cùng nhiều quà tặng giá trị như xe Honda SH, tủ lạnh, smart tivi,…