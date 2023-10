'Thương vụ' vô giá ở Trường Sa

TP - Không chỉ lao vào thương trường, không ít doanh nhân còn lao ra với biển đảo và có nhiều đóng góp cho Trường Sa. Họ thực hiện những “thương vụ” vô giá nhưng âm thầm nên không phải ai cũng biết.

Trong số các doanh nhân tham gia đoàn công tác số 9 thăm Trường Sa hồi đầu tháng 5 vừa qua, có một phụ nữ người nhỏ nhắn nhưng “lì đòn” trước sóng gió, đó là Tổng giám đốc Công ty Thiên Nga Group Lê Thị Tố Nga.

Dành cả trái tim cho bộ đội

Dù đầu mùa hè nhưng Trường Sa có áp thấp nhiệt đới, biển động và nhiều mưa. Không ít lần chiếc ca-nô đưa đoàn công tác từ tàu KN 290 vào đảo và ngược lại gặp mưa to, gió lớn và liên tục bị sóng hất tung lên rồi rơi xuống. Mọi người phải bám thật chắc để không bị văng xuống biển. Lần đầu tiên ra Trường Sa và trải nghiệm cảnh sóng gió nhưng chị Nga không e sợ. “Đi thế này mới cảm nhận được những gian khổ và sự hy sinh của các chiến sĩ đảo Trường Sa”, tiếng chị Nga bạt đi trong gió.

Thiên Nga Group là một doanh nghiệp chuyên sản xuất thực phẩm, có trụ sở tại Đồng Nai và nhà máy ở Long An. Chị Nga và doanh nghiệp của mình luôn sát cánh với bộ đội để thực hiện rất nhiều chương trình an sinh quan trọng, cấp bách. Năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, trước tình hình vô cùng khó khăn, hưởng ứng lời kêu gọi chống dịch, cứu dân của chính quyền và quân đội, chị Nga đã quyết định dốc toàn lực của nhà máy, đồng thời chị trực tiếp “3 tại chỗ” với công nhân trong suốt hơn 3 tháng liền để sản xuất, cung ứng thực phẩm hỗ trợ người dân khó khăn theo chương trình do Bộ Tư lệnh TPHCM và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức. “Công ty tôi chuyên sản xuất, xuất khẩu, nhưng khi Tổ quốc cần, tôi sẵn sàng tạm ngưng tất cả để đồng hành với bộ đội phục Tổ quốc”, nữ doanh nhân chia sẻ.

Không chỉ được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì những đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, nữ Tổng giám đốc Lê Thị Tố Nga còn được bộ đội yêu quý gọi là “Người lính không quân hàm”.

Trong chuyến công tác Trường Sa lần này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã trao tặng Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân món quà 50 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa đa năng tại huyện đảo Trường Sa. Số tiền chủ yếu do các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn Quân khu 7 đóng góp, trong đó có sự chung tay của Thiên Nga Group. Ngoài ra, trong hành trình đến với Trường Sa, chị Nga còn mang theo nhiều món quà giá trị khác để trao tặng tận tay cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo.

“Tôi dành cả trái tim cho bộ đội”, nữ doanh nhân bày tỏ. Chị cũng chia sẻ, những hình ảnh rất đẹp của người chiến sĩ từ chuyến đi này, thông qua chị sẽ lan tỏa đến từng cán bộ, nhân viên trong công ty để từ đó mọi người hiểu và nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa cho Trường Sa và cho đất nước. “Giá trị chúng ta để lại cho đời không phải là tiền mà là những hoài bão, động lực cống hiến. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay...”, nữ doanh nhân nói.

Món quà vô giá

Hôm đoàn đến thăm điểm đảo Đá Tây C, trời mưa khiến áo quần ướt lướt thướt nhưng mọi người không ai bảo ai, cùng tập trung dưới tầng 1 nhà văn hóa đa năng trên đảo trò chuyện. Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 ôm đàn vừa đệm, vừa cùng chiến sĩ hát vang những ca khúc quân hành. Một chương trình văn nghệ đầy ngẫu hứng nhưng cũng đầy hào hứng.

Trò chuyện với phóng viên Tiền Phong, Chuẩn đô đốc, Thiếu tướng Lương Việt Hùng-Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân cho biết, đến nay phần lớn các điểm đảo ở Trường Sa đã có nhà văn hóa đa năng và kinh phí xây dựng chủ yếu do các địa phương, doanh nghiệp và người dân đóng góp hỗ trợ. Ngay nhà văn hóa điểm đảo Đá Tây C, nơi chúng ta đang có mặt cũng được xây dựng nhờ vào hàng triệu tấm lòng của nhân dân, doanh nghiệp và các đơn vị, tổ chức cùng chung tay.

Trong cuộc đời, chúng ta có hai tài khoản, đó là tài khoản thời gian và tài khoản cống hiến cho xã hội”. Lê Thị Tố Nga - Tổng giám đốc Công ty Thiên Nga Group

Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng cũng cho biết, món quà 50 tỷ đồng do Quân khu 7 và địa phương, doanh nghiệp vừa trao tặng dự kiến dành để xây dựng nhà văn hoá đa năng tại đảo Thuyền Chài C. Đây là một trong 3 điểm đảo nằm trong bãi đá Thuyền Chài. Trước đó, trong các năm 2021 và 2022, nhà văn hóa tại hai điểm đảo Thuyền Chài A và Thuyền Chài B do các địa phương, doanh nghiệp hỗ trợ cũng đã lần lượt được xây dựng và đưa vào hoạt động.

Theo tướng Hùng, để xây dựng được một công trình trên đảo phải tốn rất nhiều công sức và chi phí, nhất là khâu vận chuyển vật tư, trang thiết bị, đồng thời phụ thuộc rất nhiều vào tình hình thời tiết. Tùy vào địa chất và vị trí từng điểm đảo cụ thể để xác định quy mô, kích thước nhà văn hóa, song cơ bản mỗi công trình có 3 tầng nổi, đủ để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo sinh hoạt. Đây là công trình lưỡng dụng, ngoài phục vụ nhu cầu giải trí, rèn luyện sức khỏe của bộ đội trên đảo, công trình còn là nơi lưu trú tạm thời của ngư dân khi tránh bão hay những người gặp nạn trên biển.

Tôi từng đến nhiều đảo ở Trường Sa từ hàng chục năm trước. Lần này trở lại, tôi nhận thấy có sự khác xưa rất nhiều, nhất là sự xuất hiện công trình nhà văn hóa đa năng ở các đảo. Những nhà văn hóa trên các đảo tôi từng đến thăm đều giống nhau ở sự thoáng đãng, rộng rãi và nhiều công năng như phòng đọc sách báo, nơi sinh hoạt văn nghệ, phòng hội họp, phòng tập luyện thể dục... với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết. Ngoài ban công còn có những chậu hoa, cây cảnh đẹp mắt...

Nguyễn Tuấn Nam, Lê Thanh Tùng, Hồ Phương Duy, Nguyễn Ngọc Phi... là những chiến sĩ trẻ quê Bình Thuận ra đảo Đá Tây C công tác từ đầu tháng 8 năm ngoái. Cả nhóm cho biết, điều kiện thời tiết trên đảo tuy khắc nghiệt hơn so với đất liền nhưng mọi người đã nhanh chóng thích nghi. Mặt khác, các điều kiện hoạt động vui chơi, giải trí khá phong phú, đầy đủ nên có điều kiện rèn luyện sức khỏe, tự học tập nâng cao kiến thức và nhờ thế quên đi nỗi nhớ nhà.