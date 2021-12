Thương tâm trước nguyên nhân hai bố con tử vong tại nhà riêng

TPO - Chiều 3/12, UBND xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) xác nhận thông tin địa phương vừa xảy ra sự việc 2 bố con tử vong tại nhà riêng.

Thông tin ban đầu được biết, tối 2/12/2021, những người sống xung quanh nhà ông H.Đ. Đ. (SN 1958, ở thôn Bộ Đầu, xã Thuần Lộc) không thấy ông đi lại, ra khỏi nhà như mọi ngày nên đã qua kiểm tra.

Khi phá cửa ngoài và nhìn vào trong nhà, người dân phát hiện ông H.Đ.Đ. nằm bất động trên giường, bên cạnh gần đó là người con của ông Đ.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường. Xác định, cả hai bố con ông Đ đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, bước đầu, cơ quan chức năng nhận định: Ông Đ. tử vong là do khả năng uống rượu nhiều rồi bị cảm lạnh; còn người con ông là H.Đ.D. (SN 2000) bị liệt toàn thân từ nhỏ, tử vong do bị bỏ đói. Ông Đ. và người con được xác định đã chết nhiều ngày.

Được biết, gia đình ông Đ có 2 bố con ở với nhau. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã phối hợp với người thân tổ chức lo hậu sự và an táng theo phong tục địa phương.