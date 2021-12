Thượng tá Trần Văn Thi làm phó Giám đốc Công an Cà Mau

TPO - Thượng tá Trần Văn Thi - Trưởng Công an huyện Trần Văn Thời giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Ngày 13/12, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Trần Văn Thi (SN 1975, quê huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau), Trưởng Công an huyện Trần Văn Thời giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chúc mừng Thượng tá Trần Văn Thi vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Sỹ mong muốn thời gian tới, Thượng tá Trần Văn Thi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Trần Văn Thi hứa ra sức phấn đấu, phát huy năng lực, sở trường cùng tập thể thực hiện tốt công tác tham mưu, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm… góp phần cùng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.