Thương hiệu thời trang Mai Ngô : Đẳng cấp tạo ra từ sự tinh tế trong từng mẫu sản phẩm

Chỉ mới ra đời trong một thời gian ngắn, nhưng thương hiệu thời trang Mai Ngô đã sớm chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước với những sản phẩm đồ ngủ và đồ mặc nhà uy tín, chất lượng và đẳng cấp.

Tạo niềm tin từ chính niềm tin của người tiêu dùng

Thời trang là lĩnh vực của cái đẹp. Người tiêu dùng sản phẩm lựa chọn bất cứ một thương hiệu nào đều xuất phát từ niềm tin của mình vào thương hiệu và sản phẩm. Để có thể tạo được niềm tin ấy từ khách hàng, chủ thương hiệu thời trang Mai Ngô ( cô Nguyễn Thị Diệu Minh) đã chia sẻ triết lý kinh doanh của mình “Chúng tôi luôn đặt niềm tin của khách hàng là yêu cầu đầu tiên và duy nhất cho mỗi sự trao gửi bất cứ một sản phẩm nào từ doanh nghiệp”. Với một triết lý kinh doanh và thâm nhập thị trường bằng sức mạnh của niềm tin, thời trang Mai Ngô đã trao gửi cho khách hàng những sản phẩm thời trang không chỉ đẹp mà còn đủ tinh tế để tạo được một dấu ấn riêng của một mẫu sản phẩm đẳng cấp. Chính niềm tin ấy đã xây dựng thương hiệu Mai Ngô hôm nay trong lòng khách hàng là một thương hiệu uy tín lấy chất lượng với sự hài lòng của khách hàng làm đầu. Niềm tin ấy cứ nhân mãi lên theo thời gian và sự phát triển của doanh nghiệp.

Tạo đẳng cấp từ chính đẳng cấp của sản phẩm

Đẳng cấp làm nên con người. Do đó, tạo được đẳng cấp cho bản thân là việc làm không hề dễ. Nhưng với thời trang Mai Ngô việc tạo cho mình một đẳng cấp trong lĩnh vực thời trang là không khó. Bởi, mỗi sản phẩm của Mai Ngô là sự tinh tế đẳng cấp trong từng chi tiết. Mỗi bộ đồ của Mai Ngô được thiết kế bởi một đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp tận tâm và những thợ may lành nghề. Có thể nói, từng đường may, sợi chỉ đều đạt mức hoàn hảo của sản phẩm. Do đó, mỗi lần khách hàng khoác lên mình một sản phẩm nào đó của Mai Ngô, thì khách hàng đã tạo được điểm nhấn dễ nhận thấy của một người có phong cách.

Tạo xu thế từ chính những sản phẩm đón đầu xu thế

Thời trang là địa hạt của cái mới. Xu thế thời trang luôn luôn vận động và thay đổi nhanh chóng. Do đó, nắm bắt được xu thế thời trang, đón đầu xu thế là yêu cầu bắt buộc với bất cứ thương hiệu thời trang nào.

Thương hiệu Mai Ngô ý thức được điều đó và đã không ngừng cải thiện mẫu mã sản phẩm, nâng cao chất lượng để đón đầu xu thế. “Đổi mới đón đầu xu thế hay bị loại bỏ”, đó là quy chuẩn và là động lực kinh doanh của Mai Ngô. Những dòng sản phẩm đồ ngủ, đồ mặc nhà của Mai Ngô không ngừng chinh phục khách hàng ở mọi lứa tuổi, mọi vóc dáng với một yêu cầu khắt khe nhất về mẫu mã và chất lượng sản phẩm để đem tới sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. Phát triển doanh nghiệp đi đôi với việc đổi mới không ngừng, doanh nghiệp Mai Ngô đã không ngừng hoàn thiện mình với những sản phẩm sau mới hơn sản phẩm trước, sản phẩm sau hoàn thiện, hoàn mỹ hơn sản phẩm trước. Mỗi một sản phẩm của Mai Ngô đem tới sự tinh tế thoải mái mà đầy sang trọng đẳng cấp trong mỗi bộ đồ ngủ, đồ mặc nhà. Biến những bộ đồ vốn chỉ dành cho việc ở nhà trở nên sang trọng, quyến rũ và tinh tế.

Mang cái đẹp lan tỏa với một sự phục vụ tận tâm và chuyên nghiệp.

Đem cái đẹp đến với khách hàng, Mai Ngô luôn ý thức, đó là hành trình của sự chuyên nghiệp và phụng sự tận tâm. Do đó, trong những năm qua, Mai Ngô luôn quan tâm tới việc hoàn thiện công đoạn đưa sản phẩm đến gần hơn nữa với khách hàng, qua một hệ thống phân phối sản phẩm trực tuyến với tinh thần nhanh chóng, gọn nhẹ, đảm bảo, chính xác.

Nếu bạn cần một đồ ưng ý cho một sản phẩm đồ ngủ hay đồ mặc nhà, bạn có thể liên hệ với thời trang Mai Ngô qua

Fanpage: https://www.facebook.com/dobomaingo/

website: https://maingoshop.com/

Shopee: https://shopee.vn/maingohouse

“Sản phẩm đến với khách hàng là tất cả những gì chúng tôi có”- đó chính là tâm niệm của những người sáng lập thương hiệu Mai Ngô.