Thuốc ho Bảo Thanh đồng hành cùng các thầy thuốc trẻ khám bệnh cho đồng bào vùng cao

Hưởng ứng lời kêu gọi “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2023” của TW Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, nhãn hàng Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh đồng hành cùng y bác sỹ, sinh viên Đại học Y Hà Nội tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng cao huyện Trạm Tấu (Yên Bái). Đây cũng là hoạt động thường niên hướng tới cộng đồng mà nhãn hàng này bền bỉ thực hiện nhiều năm qua.

Bản làng lưng chừng núi, lưng chừng đèo…

Cách Hà Nội gần 300 km, Trạm Tấu và Pá Hu là hai xã vùng cao đặc biệt khó khăn thuộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, kinh tế kém phát triển, đường xá đi lại xa xôi, hiểm trở. Người dân nơi đây quen sống ở đỉnh núi hoặc lưng chừng đèo, đời sống tự cung tự cấp còn nhiều thiếu thốn.

98% người dân bản địa là người dân tộc Mông, không thạo tiếng phổ thông, trình độ nhận thức hạn chế. Do điều kiện sống và thói quen sinh hoạt chưa đảm bảo vệ sinh nên nhiều người, nhất là trẻ em, người cao tuổi, dễ mắc các bệnh như bệnh tiêu hóa, bệnh hô hấp…

Các cán bộ y tế địa phương thường xuyên phải băng rừng, vượt suối hiểm trở để đến tận địa bàn từng bản truyền thông giáo dục sức khỏe cho bà con. Tuy nhiên, lực lượng các y bác sỹ cắm bản vừa mỏng, lại thiếu thốn nhiều trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế,… Điều này đã phần nào đã ảnh hưởng đến công tác chăm sóc, khám chữa bệnh ban đầu cho đồng bào.

Phát huy tinh thần xung kích tuổi trẻ, chăm sóc sức khỏe toàn dân với Tủ thuốc Bảo Thanh.

“Nơi nào cần thanh niên có, nơi nào khó, có thanh niên”, với nhiệt huyết tuổi trẻ, từ 11/7 - 13/7/2023, các y bác sĩ trẻ cùng sinh viên tình nguyện Đại học Y Hà Nội đã vượt đường xa đến với hai xã miền núi Trạm Tấu và Pá Hu (Yên Bái). Tại đây, đoàn tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe tổng thể cho người dân địa phương.

Qua thăm khám cho thấy, mặc dù đang là mùa nóng, nhiều bà con vẫn có các triệu chứng ho khan, ho có đờm, đau rát họng, khản tiếng…Do đó, đoàn đã cấp phát thuốc Bảo Thanh cho khoảng hơn 400 người dân, sử dụng với mục đích bổ phế, dưỡng họng, hóa đờm, trị ho.

Được các bác sỹ khám bệnh, kê đơn và cấp thuốc miễn phí, bà Sùng Thị Cù xúc động cho biết, hoàn cảnh gia đình đông con, cơm còn chưa đủ no, áo chưa đủ mặc. Trước đây, dù có ho cả tháng trời cũng đành tặc lưỡi cho qua. Lũ trẻ con cũng thế, chỉ ngậm vài hạt muối với miếng chanh rừng cho đỡ. Có lúc thì khỏi, nhưng cũng có bận ốm nặng, phải điều trị dưới huyện, vất vả, tốn kém lắm. Nay được các bác sỹ dưới xuôi lên tận nơi khám cho, rồi phát thuốc sẵn dùng thế này, mừng quá!

Bên cạnh đó, thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn của các xã nghèo nơi đây, đoàn đã dành tặng 4 tủ thuốc cho các trạm y tế, với đầy đủ cơ số các thuốc siro, viên ngậm Bảo Thanh, góp phần dự phòng thuốc kịp thời cho người dân, giúp nâng cao sức khỏe hệ hô hấp, phòng tránh các chứng ho thường gặp.

Trực tiếp khám bệnh và trao tặng tủ thuốc Bảo Thanh cho địa phương, bác sỹ Nguyễn Văn Linh ( Bệnh viện đa khoa TP Vinh - Nghệ An) chia sẻ, qua nhiều năm tham gia khám chữa bệnh tình nguyện, nhận thấy, do địa hình núi cao, sương mù nhiều, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, người dân miền núi thường mắc các bệnh về đường hô hấp. Ngoài việc phổ biến cách giữ vệ sinh, ăn uống đủ chất để tăng cường sức đề kháng, bác sỹ luôn khuyến cáo bà con khám và sử dụng thuốc kịp thời, tránh để bệnh chuyển nặng. Với các tủ thuốc Bảo Thanh được trang bị sẵn ngay tại cơ sở thế này, người dân luôn an tâm phòng tránh và trị ho kịp thời.

Cùng Bảo Thanh, chia sẻ yêu thương, lan tỏa hạnh phúc đến người dân vùng cao.

Chương trình “Tủ thuốc Bảo Thanh” là hoạt động xã hội cộng đồng ý nghĩa, được tổ chức thường niên của Dược phẩm Hoa Linh. Trong những năm gần dây, chương trình đã được thực hiện ở Điện Biên, Hà Giang, Thái Nguyên, Yên Bái…và sẽ tiếp tục được triển khai hàng năm, lan tỏa đến nhiều vùng cao miền núi, địa phương khó khăn của các tỉnh thành trên cả nước.

Trước sự đồng hành tích cực của nhãn hàng Thuốc ho Bổ phế Bảo Thanh trong các hoạt động thiện nguyện, bác sỹ Trần Hoàng Mai - Phó Bí thư đoàn trường Đại học Y Hà Nội cho biết “Ngoài cấp phát thuốc kịp thời cho bà con, việc bổ sung thêm nguồn thuốc dự phòng khám chữa bệnh cho địa phương là món quà thiết thực, ý nghĩa, góp phần giúp các cán bộ y tế có thêm nguồn lực, chăm sóc tốt cho sức khỏe đồng bào. Tôi hy vọng trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục có mặt đến nhiều nơi hơn nữa, nhất là vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn”.

Bảo Thanh là sản phẩm thuốc ho bổ phế được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ các thầy thuốc, chuyên gia Dược phẩm Hoa Linh. Trên cơ sở kế thừa bài thuốc cổ phương, kết hợp vận dụng sáng tạo kinh nghiệm dân gian Việt Nam, thuốc ho bổ phế Bảo Thanh phát huy tác dụng không chỉ trị ho, hóa đờm, mà còn bổ phế theo nguyên lý đông y.

Qua gần 20 năm phát triển, thuốc ho bổ phế Bảo Thanh không chỉ được tín nhiệm bởi chất lượng, hiệu quả, mà còn được người dân yêu mến bởi những nỗ lực trong các hoạt động cộng đồng, hướng tới chăm lo sức khỏe, hạnh phúc cho người dân, nhất là ở những vùng còn khó khăn.

Sản phẩm được Bộ y tế Việt Nam tặng giải thưởng Ngôi sao thuốc Việt năm 2014, tôn vinh thuốc sản xuất trong nước có chất lượng tốt. Đồng thời, khẳng định vị thế là thương hiệu "Top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" các năm 2021, 2022.