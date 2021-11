Thuê nhà cho 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, nữ sinh viên lãnh 8 năm tù

TPO - Trần Thị Phương Thảo - sinh viên khoa tiếng Trung của một trường đại học ở Hà Nội, thuê nhà cho 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để hưởng lợi 40 triệu đồng. Trần Thị Phương Thảo cùng bạn đồng hương vừa phải nhận bản án nghiêm khắc khi đứng ra thuê nhà cho nhóm người Trung Quốc nhập cảnh "chui" vào lưu trú.

Sáng 18/11, TAND Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Trần Thị Phương Thảo (22 tuổi, quê Phú Thọ) 8 năm tù; Đinh Thị Huê (22 tuổi) 5 năm tù và Ou Guo Pei (25 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 8 năm cùng về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”, theo khoản 3 Điều 348 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, Thảo là sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành tiếng Trung của một trường Đại học ở Hà Nội. Cuối tháng 4/2021, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Công an TP Hà Nội kiểm tra phát hiện 17 người Trung Quốc do Thảo, Pei và Huệ tổ chức cho lưu trú trái phép tại các căn hộ thuộc phường Thanh Xuân Trung, phường Nhân Chính.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, Thảo hưởng lợi 40 triệu, Huệ hưởng 2 triệu khi đứng ra thuê nhà cho nhóm đối tượng.

Bị xét hỏi tại tòa, Thảo khai có quan hệ tình cảm với Pei từ tháng 9/2020 thông qua mạng xã hội và được thanh niên đặt vấn đề muốn sang Việt Nam. Sau khi nói chuyện, Thảo đồng ý thuê nhà tại địa bàn quận Thanh Xuân cho Pei cùng nhóm bạn anh này.

Thảo cúi gằm mặt cho biết: “Bản thân bị cáo còn trẻ người non dạ nên chưa hiểu biết nhiều. Bị cáo rất ân hận, mong HĐXX tuyên mức án nhẹ nhất để sớm được trở về cộng đồng, làm người có ích cho xã hội".

Còn Đinh Thị Huệ khai, dù nhận được 2 triệu đồng từ Thảo nhưng cô dành toàn bộ chi vào việc thuê xe đi tìm nhà cho nhóm người Trung Quốc, không được hưởng lợi gì.

Trong khi đó, Ou Guo Pei thừa nhận quen biết Thảo và mục đích của Pei và nhóm bạn vào Việt Nam là tìm việc làm. Thông qua phiên dịch tại tòa, thanh niên Trung Quốc nhanh chóng nhận tội và gửi lời xin lỗi, mong HĐXX lượng thứ.

Đại diện VKSND Hà Nội nêu quan điểm, hành vi của các bị cáo làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Xét tính chất mức độ phạm tội là nghiêm trọng, VKS đề nghị tòa tuyên Thảo và Ou Guo Pei từ 7 - 8 năm tù, Huệ 5 - 6 năm tù. Tịch thu toàn bộ tài sản, tang vật liên quan.