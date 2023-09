Thực hư việc siêu thị tại Anh dừng bán thanh long Việt Nam

TPO - "Việc một siêu thị nào đó ở Anh dừng bán sản phẩm thanh long Việt Nam là hoạt động nằm trong kế hoạch vận hành, kinh doanh của họ. Điều này không liên quan đến việc phía Anh dự kiến tăng tần suất kiểm tra. Các quốc gia tăng hay giảm tần suất kiểm tra cũng là việc hoàn toàn bình thường trong thương mại nông sản quốc tế" - ông Ngô Xuân Nam - Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam - khẳng định.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Ngô Xuân Nam - Phó Giám đốc Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam (Văn phòng SPS Việt Nam), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) - cho biết, số liệu thống kê cho thấy, tính từ năm 2020 đến tháng 7/2023, Việt Nam đã xuất khẩu sang Vương quốc Anh 193 lô với khoảng 625 tấn thanh long tươi và đông lạnh, cùng đó xuất sang thị trường châu Âu (EU) khoảng 2.000 tấn/năm.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Văn phòng SPS Việt Nam chưa nhận được cảnh báo nào về việc thanh long của Việt Nam vi phạm quy định về các quy định an toàn thực phẩm.

Theo ông Nam, hiện nay Việt Nam và Anh đã ký hiệp định thương mại tự do UKFTA. Do đó, những thay đổi biện pháp an toàn thực phẩm áp dụng cho thanh long của Việt Nam xuất khẩu vào Anh phải căn cứ Chương 6, Hiệp định UKVFTA và thông báo tới đơn vị đầu mối thông tin của Việt Nam là Văn phòng SPS Việt Nam.

Theo đó, nếu hàng hóa của mỗi bên đáp ứng đầy đủ các quy định của phía nhập khẩu thì có thể nhập bình thường và không được phép đưa ra lệnh cấm nếu hàng hóa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu về an toàn thực phẩm.

"Đến nay thực chất Văn phòng SPS Việt Nam mới chỉ nhận được một thông báo của cơ quan chức năng tại Anh dự kiến đề xuất đưa thanh long Việt Nam từ Phụ lục II (sản phẩm phải được xét nghiệm và được cấp giấy chứng nhận an toàn tại Việt Nam trước khi xuất khẩu) sang Phụ lục I (sản phẩm phải được xác minh và tái kiểm thực tế 50% tại cảng đến trước khi được phép lưu thông trên thị trường).

Tuy nhiên, đây mới là dự kiến đề xuất từ phía Anh. Còn cho đến nay, chúng tôi cũng chưa nhận được bất kỳ cảnh báo nào về việc thanh long Việt Nam vi phạm về an toàn thực phẩm trong 6 tháng đầu năm", ông Nam nói.

Lãnh đạo Văn phòng SPS Việt Nam cũng khẳng định, việc xuất khẩu thanh long sang Anh hiện vẫn diễn ra bình thường.

"Việc một siêu thị nào đó ở Anh dừng bán sản phẩm thanh long Việt Nam là hoạt động nằm trong kế hoạch vận hành, kinh doanh của họ. Điều này không liên quan đến việc phía Anh dự kiến tăng tần suất kiểm tra. Các quốc gia tăng hay giảm tần suất kiểm tra cũng là việc hoàn toàn bình thường trong thương mại nông sản quốc tế", ông Nam cho hay.

Cũng theo ông Nam, hiện Văn phòng SPS Việt Nam đã gửi thông tin tới đầu mối SPS của Vương quốc Anh đề nghị nước này giữ nguyên tần suất kiểm tra thanh long của Việt Nam cho đến khi 2 bên có đầy đủ căn cứ, đồng thời đề nghị cung cấp hồ sơ đánh giá nguy cơ để thay đổi tần suất kiểm tra an toàn thực phẩm thanh long Việt Nam để cơ quan thẩm quyền Việt Nam nghiên cứu có ý kiến.

"Chúng tôi đang chờ phản hồi từ cơ quan đầu mối SPS của Vương quốc Anh", ông Nam nói.

Trước đó, Thương vụ Việt Nam tại Anh cho biết, một số siêu thị ở nước này và Scotland đã dừng bán thanh long Việt Nam và chuyển sang bán thanh long Tây Ban Nha hoặc Campuchia, sau khi phát hiện có dư lượng thuốc trừ sâu trên hàng được bán ra thị trường.

Cùng với đó, cơ quan chức năng tại Anh đang đề xuất đưa thanh long Việt Nam từ Phụ lục II sang Phụ lục I. Nguyên nhân theo thông báo của Cục Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh và Cục Tiêu chuẩn Thực phẩm Scotland, các cơ quan này đã có bằng chứng thực tế về việc trái thanh long Việt Nam có dư lượng thuốc trừ sâu tiềm ẩn rủi ro cao cho sức khỏe người tiêu dùng.