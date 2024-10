Thuan Thanh Eco-Smart IP Viglacera ngày càng trở nên hấp dẫn với các nhà đầu tư

Viglacera được biết đến là nhà phát triển khu công nghiệp (KCN) uy tín hàng đầu tại Việt Nam với hơn 25 năm kinh nghiệm và thu hút thành công những “đại bàng” công nghệ cao, bán dẫn trên thế giới như Samsung, Amkor, Foxconn, Qisda,...

Không dừng lại ở những tiêu chuẩn khắt khe dẫn đến thành tựu hiện có, Viglacera tiếp tục nâng tầm các KCN lên một vị thế mới khi đi đầu trong phát triển KCN xanh, thông minh, hướng tới thiết lập các KCN sinh thái, từng bước góp phần thu nhỏ “dấu chân carbon”. Minh chứng rất rõ ràng, ngay trong những ngày đầu xuân năm 2024, Tổng công ty Viglacera - CTCP chính thức công bố KCN Xanh và Thông minh “Thuan Thanh Eco-Smart IP” tại thị xã Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh). Một hướng đi mới đã mở, thách thức rất lớn nhưng những tín hiệu tốt đã bắt đầu khởi hiện.

Liên tiếp thu hút dòng vốn chất lượng

Mới đây, Công ty TNHH THK Manufacturing of Việt Nam đã quyết định lựa chọn khu công nghiệp mới này của Viglacera để mở rộng sản xuất. Với vốn đầu tư 180 triệu USD, nhà đầu tư sẽ xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị chuyển động trượt thẳng. THK được biết đến là công ty đầu tiên trên thế giới phát triển hệ thống thanh trượt thẳng, ứng dụng trong sản xuất thiết bị bán dẫn, hàng không, robot công nghiệp, ô tô,... cung cấp cho các thương hiệu nổi tiếng tại Nhật Bản.

Cũng trong tháng 9, tại Hội nghị công bố Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2024 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức, Công ty Kinh doanh Bất động sản Viglacera đã trao hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Johnson Health Tech trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo các Bộ, ngành.

Tập đoàn Johnson Health Tech. Co., Ltd là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị thể dục thể thao và chăm sóc sức khỏe với các thương hiệu đạt giải thưởng quốc tế như Horizon Fitness, Matrix Fitness, Vision Fitness, thương hiệu ghế massage Fujiiryoki top 1 Nhật Bản. Sản phẩm của tập đoàn được sử dụng trong các khách sạn Marriott, IHG, Hyatt, Four Seasons… và các phòng tập cao cấp trên toàn cầu gồm: Planet Fitness, LA Fitness, Anytime Fitness (Mỹ); Pure Gym (Anh); Will Fitness, Worldgym Fitness (Đài Loan - Trung Quốc ); California Fitness, Kickfit (Việt Nam);… Sau thời gian nghiên cứu và tìm hiểu, Johnson Health Tech sẽ đầu tư 100 triệu USD triển khai dự án tại Thuan Thanh Eco-Smart IP.

Như vậy, kể từ thời điểm công bố KCN xanh và thông minh, Thuan Thanh Eco-Smart IP liên tiếp đón các doanh nghiệp sản xuất sạch từ nhiều quốc gia, phù hợp với yêu cầu mới của tỉnh Bắc Ninh về thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp. Qua đó, Viglacera một lần nữa thể hiện trách nhiệm xã hội của mình, luôn bám sát mục tiêu lớn của quốc gia nói chung và của địa phương in dấu công cuộc đầu tư kinh doanh nói riêng.

Dự án khu công nghiệp xanh, thông minh đầy triển vọng phát triển bởi chủ đầu tư uy tín

Khởi công tháng 2/2022, Thuan Thanh Eco-Smart IP có quy mô 250 ha, nằm sát tuyến đường Vành đai 4 dự kiến cơ bản hoàn thành vào năm 2026. Sau khi Vành đai 4 đi vào hoạt động, Thuan Thanh Eco-Smart IP sẽ kết nối nhanh chóng đến thủ đô Hà Nội (20 phút di chuyển), sân bay Nội Bài (40 phút di chuyển), cảng Hải Phòng (1 giờ 15 phút di chuyển).

Là KCN xanh – thông minh đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Thuan Thanh Eco-Smart IP sở hữu hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, cùng đất sạch sẵn sàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp. Tại đây, doanh nghiệp sẽ tái sử dụng nước thải làm nước tưới cây, cũng như tái sử dụng bùn thải không nguy hại. KCN ứng dụng hệ thống chiếu sáng thông minh, sử dụng pin năng lượng mặt trời tập trung, tối ưu hóa năng lượng tái tạo, hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Song song, Viglacera hỗ trợ hướng dẫn nhà đầu tư tại KCN toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục đầu tư (gồm: giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) hoàn toàn miễn phí.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

Công ty Kinh doanh Bất động sản Viglacera

Điện thoại: (+84) 888 25 22 88 | Website: https://viglaceraip.com