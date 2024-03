Thua đội tuyển Indonesia: Đội tuyển Việt Nam bộc lộ những gì?

TP - Đội tuyển Việt Nam chơi bế tắc và thiếu ý tưởng trước Indonesia, dấu hiệu cho thấy ông Philippe Troussier chưa tạo dựng được lối chơi ổn định theo triết lý đề ra. Thất bại trên sân Gelora Bung Karno tối 21/3, đồng thời bộc lộ nhiều vấn đề khác về nhân sự của đội tuyển Việt Nam dưới thời nhà cầm quân người Pháp.

Indonesia trên thực tế không thể hiện được điểm nào đặc biệt dù đội hình của HLV Shin Tae-yong có nhiều cầu thủ nhập tịch. Dù vậy, khác biệt giữa đôi bên là ý tưởng chiến thuật, và tinh thần thi đấu. Indonesia không cố gắng chiếm quyền kiểm soát bóng, nhưng chơi kỷ luật và kiên nhẫn chờ cơ hội từ những sai sót của đối thủ.

Và khi cơ hội đến từ tình huống sai sót cá nhân của Minh Trọng đầu hiệp 2, Egy Maulana đã không bỏ lỡ. Các cầu thủ chủ nhà chơi quyết liệt, thường xuyên phạm lỗi để phá lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Sau khi có bàn thắng, Indonesia lập tức lùi về phòng ngự một cách chủ động, chia cắt thành công các cầu thủ trên hàng tấn công Việt Nam đồng thời giảm nhịp độ trận đấu một cách tối đa.

Chiều ngược lại, có rất nhiều vấn đề bộc lộ trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam trên sân Bung Karno. Về nhân sự, HLV Troussier tiếp tục gây bất ngờ khi để các cầu thủ giàu kinh nghiệm, có khả năng tạo đột biến trên ghế dự bị như Quang Hải hay Văn Toàn, Tiến Linh. Điều này khiến cho hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam chơi bế tắc, thiếu sáng tạo và không tạo được sức ép cần thiết lên đối phương.

Với thất bại tại Gelora Bung Karno, từ chỗ chiếm lợi thế trước đối phương, đội tuyển Việt Nam hiện đã rơi vào thế yếu trong cuộc đối đầu ở lượt về. Indonesia đã vượt lên chiếm vị trí nhì bảng F với 1 điểm cách biệt so với Việt Nam, nhờ đó chiếm quyền chủ động trong việc lựa chọn lối chơi tại Mỹ Đình.

Dù đề cao khâu kiểm soát bóng, thống kê cho thấy đội tuyển Việt Nam chỉ sở hữu 51% so với 49% của Indonesia. Số lần dứt điểm của Việt Nam chỉ là 2 so với 7 của đối thủ, và cả 2 tình huống đều không trúng đích. Đây là con số rất nghèo nàn nếu so với thời lượng kiểm soát bóng.

Việc không tạo dựng được bộ khung ổn định có thể là nguyên nhân khiến đội bóng của ông Troussier vận hành rất thiếu mượt mà và độ gắn kết. Đội hình xuất phát tối 21/3 của đội tuyển Việt Nam là sự lắp ghép mới với nhiều xáo trộn so với Asiad Cup 2023 và cả 2 trận đấu trước ở bảng F Vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

So với đối thủ, các cầu thủ Việt Nam bộc lộ tinh thần chiến đấu thua sút, cảm hứng chơi bóng, và chính vì vậy họ thiếu hẳn những pha bóng ngẫu hứng, làm say lòng người hâm mộ. Có thể nhiều trụ cột chưa lấy lại phong độ đỉnh cao hoặc bị ảnh hưởng vì chấn thương, nhưng điều đó không đủ để biện hộ cho lối chơi thiếu lửa của đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng so với người tiền nhiệm Park Hang-seo, HLV Troussier cho thấy thiếu khả năng khơi gợi cảm hứng, tinh thần chiến đấu cho các học trò.

Cho tới thời điểm hiện tại, rất khó để đưa ra đánh giá chính xác về lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Đó không hoàn toàn là kiểm soát bóng, tấn công và cũng không phải phòng ngự-phản công mà mang hơi hướng tự phát của các cầu thủ. Một vấn đề bộc lộ từ Asian Cup 2023 và tiếp tục tái hiện ở trận đấu với Indonesia, đó là khả năng phản ứng trước diễn biến trận đấu của ông Troussier cùng ê-kíp BHL thiếu hiệu quả. Trong bối cảnh chơi bế tắc rồi bị đối thủ dẫn trước, đội tuyển Việt Nam không tạo được sự thay đổi nào.

Những phát biểu trong phòng họp báo hướng đến các CĐV cũng cho thấy ông Troussier bị phân tâm quá nhiều, thay vì tập trung vào nhiệm vụ chính. Điều đó vô tình tạo nên áp lực rất lớn cho chính ông cùng các học trò, một chỉ báo xấu trong một hành trình còn khá dài theo hợp đồng.