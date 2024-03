Thủ tướng lên đường dự Hội nghị đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia

Sáng 4/3, Thủ tướng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, thăm chính thức Australia và thăm chính thức New Zealand.

Sáng 4/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, thăm chính thức Australia và thăm chính thức New Zealand từ ngày 5 đến ngày 11/3 theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.

Đoàn đại biểu chính thức tham gia chuyến công tác cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân, có: Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng (tham gia đoàn tại Australia); Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến; Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Trương Quang Hoài Nam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm (tham gia đoàn tại Australia); Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Nguyễn Hải Bằng (tham gia đoàn tại Australia); Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung (tham gia đoàn tại New Zealand). Ngoài ra, lãnh đạo một số bộ, ngành và địa phương cùng tham gia chuyến công tác.

Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia có chủ đề “Đối tác cho tương lai,” được tổ chức trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Australia diễn ra năng động trên nhiều lĩnh vực.

Hội nghị là dịp để hai bên rà soát quan hệ 50 năm qua và trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đã thiết lập vào năm 2021.

Cũng trong chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Australia và thăm chính thức New Zealand. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Australia và New Zealand trên cương vị mới, là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ đến hai nước sau hơn 7 năm qua.

Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương Việt Nam-Australia và Việt Nam-New Zealand đi vào thực chất, hiệu quả hơn, trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA, giáo dục-đào tạo, văn hóa-du lịch, lao động...

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Australia và New Zealand tiếp tục tích cực triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII, Kết luận 59-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng tham gia ASEAN đến năm 2030 và Chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.