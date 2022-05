Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ

TPO - Ngày 10/5, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết, đã triệu tập đối tượng cầm dao dọa chém người ở khu "phố Tây" An Thượng (phường Mỹ An) lên làm việc.