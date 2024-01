Thủ tướng Hungary muốn kéo gần khoảng cách Việt Nam-Hungary bằng đường bay thẳng

TPO - Đề cập đến một trở ngại lớn trong quan hệ hai nước là khoảng cách địa lý, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đưa ra "phương thuốc" thiết lập đường bay thẳng giữa Việt Nam và Hungary. "Nếu không có đường bay trực tiếp, rất khó thúc đẩy hợp tác giữa hai nước", Thủ tướng Viktor Orbán nói và kỳ vọng tới đây sẽ khắc phục được trở ngại về khoảng cách, kéo gần mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chiều 19/1 (giờ địa phương), tại Budapest, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hungary.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết quan hệ tốt đẹp hơn 70 năm qua là nền tảng thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính, với tinh thần chân thành, thực chất, hiệu quả, hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã cùng nhau thống nhất về định hướng, các biện pháp chủ yếu thúc đẩy hợp tác giữa hai nước; trong đó hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại là trụ cột quan trọng, quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương và khuyến khích đầu tư sâu hơn, rộng hơn, mạnh hơn nữa.

Do đó, Thủ tướng mong cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư hai nước hiểu biết sâu sắc và đầy đủ về quan hệ hai nước, từ đó yên tâm hợp tác, đầu tư, mang lại lợi ích cho chính mình, cho hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn, an dân và môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển để các nhà đầu tư yên tâm. "Nếu kinh tế vĩ mô không ổn định, tỉ giá, lãi suất biến động lớn thì rất khó cho các nhà đầu tư", Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đang làm mới các động lực cũ là "xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư" và bổ sung các động lực mới là kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ. Việt Nam luôn bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp; khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", "hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp".

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hungary tìm hiểu cơ hội, mở rộng hợp tác, đầu tư với Việt Nam, vì lợi ích của chính mỗi doanh nghiệp, vì phát triển của mỗi nước, vì quan hệ Việt Nam-Hungary và vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đề xuất sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ với những chia sẻ của Thủ tướng Phạm Minh Chính về truyền thống lịch sử, giữ gìn độc lập và bản sắc văn hóa mạnh mẽ của Việt Nam.

Nhắc lại quá trình lịch sử, phát triển của Hungary, Thủ tướng Viktor Orbán cho biết, Hungary là nền kinh tế phát triển đa dạng; người Hungary có nhiều phát kiến khoa học, công nghệ; GDP của Hungary có sự đóng góp 80% từ xuất khẩu. Hungary là thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Đây là những lợi thế để doanh nghiệp nói chung, trong đó doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư, phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân mỗi nước.

Thủ tướng Viktor Orbán cho biết, Hungary ủng hộ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA). Với vai trò, vị trí của mình trong EU, Hungary tiếp tục thúc đẩy để các nước còn lại sớm phê chuẩn EVIPA, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hàng Việt Nam có mặt nhiều hơn trên thị trường EU.

Thủ tướng Hungary mong muốn đẩy mạnh thương mại song phương theo hướng cân bằng hơn, đề nghị phía Việt Nam thúc đẩy các doanh nghiệp mạnh sang đầu tư tại Hungary. "Việt Nam tăng trưởng rất nhanh và chúng tôi mong muốn đầu tư của Việt Nam. Chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh đầu tư sang Việt Nam", Thủ tướng Viktor Orbán nói và khẳng định tương tự Việt Nam, Hungary sẽ tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển, thúc đẩy hợp tác, đầu tư.

Nói về tình hình phức tạp hiện tại ở châu Âu, Thủ tướng Viktor Orbán nêu câu hỏi sự thay đổi chính sách và chiến lược của Liên minh châu Âu (EU) có gây bất lợi gì cho nhà đầu tư Việt Nam hay không? Theo Thủ tướng Viktor Orbán, hiện đang có hai trường phái trong EU đó là phân tách để tự vệ hay kết nối để cùng phát triển. Thủ tướng Viktor Orbán cho biết Hungary chọn tăng cường kết nối và hợp tác với các quốc gia châu Á để cùng nhau phát triển và Budapest sẽ tranh luận vấn đề này trong nội bộ EU.

Thủ tướng Viktor Orbán cũng khẳng định Hungary rất rõ ràng và quyết tâm đứng về phía hòa bình. “Chúng tôi sẽ không bao giờ có chính sách nào mang tính chất rủi ro, phiêu lưu, để đẩy Hungary vào chiến tranh mà chúng tôi đang thấy ở bên hàng xóm. Chiến tranh ở Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến sự đầu tư của Việt Nam ở Hungary”, Thủ tướng Viktor Orbán khẳng định.

Đề cập đến trở ngại lớn về khoảng cách địa lý giữa hai nước, tuy nhiên, Thủ tướng Viktor Orbán cho rằng, có "phương thuốc" cho điều này thông qua việc mở các đường bay thẳng giữa hai nước. Đồng thời cần đẩy mạnh giao lưu nhân dân, đặc biệt là các sinh viên nước này đang học ở nước kia. Hiện có khoảng 900 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Hungary theo diện học bổng Chính phủ.