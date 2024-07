Thủ tướng chủ trì họp hằng tháng 5 dự án trọng điểm tại TPHCM

TPO - Giám đốc Sở GTVT TPHCM thông tin hiện có 5 dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn được Thủ tướng Chính phủ chủ trì họp định kỳ hằng tháng. Với dự án Vành đai 3, nếu TPHCM không tập trung cao độ và tăng tốc thì sẽ chậm hơn các tỉnh và nguy cơ ảnh hưởng tiến độ chung.

Tình hình các dự án trọng điểm

Chiều 1/7, tại phiên họp thường kỳ kinh tế - xã hội tháng 6 của TPHCM, ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) - đề cập tới số liệu giải ngân đầu tư công và cho biết rất đáng lo khi đến nay chỉ đạt gần 14%.

Theo ông Lâm, các dự án chuẩn bị đầu tư và đã triển khai đang gặp vướng mắc rất nhiều và cần tháo gỡ xoay quanh về việc điều chỉnh quy hoạch cũng như bồi thường, giải phóng mặt bằng. Giải quyết những vấn đề này sẽ giúp tháo gỡ lớn về giải ngân, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Giám đốc Sở GTVT TPHCM thông tin hiện có 5 dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn được Thủ tướng Chính phủ chủ trì họp định kỳ hằng tháng. Với dự án Vành đai 3, các gói thầu trên địa bàn các tỉnh khác như Bình Dương, Đồng Nai… đã có tiến độ vượt lên so với TPHCM. Do đó, nếu TPHCM không tập trung cao độ và tăng tốc thì sẽ chậm hơn các tỉnh và nguy cơ ảnh hưởng tiến độ chung.

Nói về các điều kiện để đưa tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vào khai thác, Giám đốc Sở GTVT thành phố cho biết, hiện Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đang tập trung đẩy nhanh hoàn thiện vận hành, đảm bảo điều kiện an toàn.

Mặt khác, Sở GTVT và các đơn vị đang xây dựng các quy định pháp lý trong khi đưa vào khai thác, đặc biệt quan tâm đến hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức (như xe buýt, xe đạp) cũng như các hạ tầng kết nối đa phương tiện khác… nhằm sẵn sàng đưa tuyến metro số 1 đi vào sử dụng vào cuối năm 2024.

Thúc tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm

Trao đổi tại phiên họp, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhìn nhận có hai vấn đề nổi lên và có mối quan hệ biện chứng lẫn nhau là năng lực hấp thụ vốn và hiệu quả của cải cách hành chính. Cụ thể là năng lực hấp thu vốn chưa cao và hiệu quả của cải cách thủ tục hành chính chưa nhiều, do đó cần tập trung trong quý III và IV.

Người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu trong 6 tháng cuối năm phải tập trung mọi nỗ lực, tìm mọi giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng. “Tăng trưởng của quý III phải đạt từ 7% trở lên, cố gắng đạt 8% ở quý IV”, ông Mãi nhấn mạnh và đề nghị các đơn vị phải tập trung vào các giải pháp để thúc đẩy đầu tư, trước mắt là đầu tư công.

Cũng với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng, ông Phan Văn Mãi cho rằng những dự án nào mà các ban quản lý, chủ đầu tư thành phố thấy có thể chuyển giao cho ban quản lý quận huyện triển khai hoặc quận huyện mình thấy có thể nhận về làm nhanh hơn, tốt hơn thì cần mạnh dạn trao đổi.

“Đề nghị thủ tục chuyển giao thực hiện gọn nhất có thể và thực hiện điều chuyển ngay trong kỳ giữa năm”, Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý.

Theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn TPHCM (GRDP) trong 6 tháng đầu năm ước tăng 6,46%, cao hơn 2,91 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2023 (6 tháng năm 2023 tăng 3,55%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,18% so với cùng kỳ; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 5,55%; khu vực dịch vụ đóng góp lớn nhất vào mức tăng GRDP khi tăng 7,26% so với cùng kỳ; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,39%. Dự ước vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm đạt 18,2% so với GRDP.

Lo thiếu trung tâm đăng kiểm Giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết, sắp tới khi đại án về đăng kiểm được đưa ra xét xử thì rất nhiều trung tâm đăng kiểm không đủ điều kiện hoạt động. “Hiện nay sở chủ động báo cáo về Bộ GTVT và Cục Đăng kiểm để chuẩn bị các phương án điều phối cũng như nới một số điều kiện để các trung tâm đăng kiểm tiếp tục hoạt động trong thời gian sắp tới”, ông Lâm thông tin. Cũng theo ông Lâm, vừa qua, Quốc hội ban hành Luật Trật tự an toàn giao thông và Luật Đường bộ và hiện nay có rất nhiều thay đổi. Do đó, chức năng, nhiệm vụ giữa ngành giao thông và công an, giữa lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông... cũng đang rà soát, chuẩn bị và có một số điều chỉnh, quy định phối hợp triển khai trong thời gian tới.