Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ

TPO - Chiều ngày 19/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri thành phố để thông báo kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Cuộc tiếp xúc được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu Văn phòng Chính phủ với các điểm cầu tại 57 xã, phường, thị trấn; 9 quận, huyện và thành ủy thành phố Cần Thơ.

Tại cuộc tiếp xúc, ông Đào Chí Nghĩa - Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách TP Cần Thơ đã báo cáo kết quả Kì họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, với nhiệm vụ trọng tâm được Quốc hội xác định và tập trung triển khai trên cả 4 lĩnh vực hoạt động: Lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và đối ngoại.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri Huỳnh Thị Bích Huyền (quận Thốt Nốt) kiến nghị, do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, Chính phủ cần có chính sách miễn, giảm thuế; hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản xuất vay vốn ưu đãi, hỗ trợ giống, phân bón cho sản xuất nông nghiệp,…để người dân sớm vượt qua khó khăn. Ngoài ra, bà Huyền còn kiến nghị Chính phủ quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm những lao động trở về từ vùng dịch, lao động phổ thông mất việc do nhà máy bị đóng cửa.

Cử tri Lê Văn Chuộng - phường Hưng Phú, quận Cái Răng kiến nghị, thời gian gần đây tình hình giá cả phân bón, xăng dầu tăng giá 2 - 3 lần, trong khi đó các mặt hàng nông sản giá cả bấp bênh, cộng với dịch bệnh khiến nông dân khó khăn, lỗ vốn. Ông kiến nghị Chính phủ cùng bộ ngành sớm có biện pháp kiềm chế giá phân bón, xăng dầu.

Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Thu (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) kiến nghị về lâu dài, nên tập huấn, bán kit test ở hiệu thuốc để người dân tự xét nghiệm khi cần. Ngoài ra, chi phí xét nghiệm ở bệnh viện cần được đưa vào quy định cho bảo hiểm y tế đồng chi trả trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Bên cạnh đó, tại buổi tiếp xúc trực tuyến, nhiều cử tri tại huyện Thới Lai, Phong Điền, Vĩnh Thạnh cũng mong Chính phủ tiếp tục quan tâm đến các chính sách đầu tư cho hạ tầng giao thông TP Cần Thơ cũng như vùng ĐBSCL; quan tâm đầu tư xây dựng TP Cần Thơ xứng tầm là thủ phủ ĐBSCL.

Các cử tri còn đề nghị Thủ tướng, Bộ ngành trung ương tiếp tục thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu nông nghiệp, tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lí các hành vi sản xuất, mua bán phân, thuốc bảo vệ thực vật giả.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến của cử tri TP Cần Thơ và đã có những giải đáp, chia sẻ thẳng thắn.

Theo Thủ tướng, đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 tuyệt đối tránh khuynh hướng lơ là, chủ quan hoặc lo lắng, hốt hoảng; cần đảm bảo khả năng tiếp cận công bằng vắc xin phòng COVID-19, thuốc điều trị,... cho mọi người dân.

“Thời gian tới, chúng ta sẽ tập trung vào nâng cao năng lực y tế, đặc biệt là y tế cơ sở. Tiếp tục rà soát các chính sách an sinh xã hội để có những sửa đổi, bổ sung kịp thời, nhất là hướng đến những người dân dễ chịu tác động bởi dịch; thực hiện các chương trình, chính sách giúp doanh nghiệp phục hồi” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo hoàn thiện dự thảo, báo cáo cấp có thẩm quyền “Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19” và “Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”. Trên cơ sở đó làm căn cứ phát triển đất nước trong tình hình mới.

Đối với Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long, Chính phủ đã, đang chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu, xây dựng các quy hoạch theo từng lĩnh vực và quy hoạch tổng thể; đồng thời đang trình cấp có thẩm quyền một số cơ chế chính sách đặc thù để giải quyết các điểm nghẽn trong đầu tư, thu hút đầu tư, trong đó có giải phóng mặt bằng để thúc đẩy các dự án đầu tư...

Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thủ tướng ghi nhận và sẽ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan chức năng xem xét, có giải pháp. Về ưu tiên cấp vaccine cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long để phủ nhanh tiêm chủng nhằm ngăn chận nguy cơ làn sóng lây nhiễm, quá tải y tế, gây tổn thất lớn, Thủ tướng cho biết trong thời gian qua, để đáp ứng với tình hình dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Chính phủ và Bộ Y tế hết sức quan tâm và ưu tiên phân bổ vaccine cho các địa phương thuộc khu vực này.

Tính đến ngày 15/11, tại 13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã được phân bổ trên 27,5 triệu liều vaccine các loại, đáp ứng 106% nhu cầu vaccine tiêm đủ 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên; đã triển khai tiêm chủng được 18,9 triệu liều (tỷ lệ tiêm mũi 1 là 91,7%, mũi 2 là 53,2% người từ 18 tuổi trở lên). Trong thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Y tế tiếp tục phân bổ để tiêm đủ 2 mũi vaccine cho 100% người từ 18 tuổi trở lên và vaccine tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Về vấn đề ổn định giá cả thị trường, nhất là giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp, Thủ tướng cho biết đã giao các bộ, ngành triển khai chương trình bình ổn thị trường, nhất là vào những tháng cuối năm.

Trước phản ánh về tình trạng sạt lở ở Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, tình trạng sạt lở nói riêng và ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung là vấn đề trăn trở của Chính phủ trong nhiều nhiệm kỳ. Hiện nay Chính phủ đã chỉ đạo tiếp tục rà soát, nghiên cứu để có giải pháp tổng thể để thích ứng hiệu quả.

Đối với kiến nghị của cử tri về chính sách hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân; hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất bền vững; hỗ trợ người dân bị mất mùa, thua thiệt do dịch COVID-19..., Thủ tướng cho biết Nhà nước đã có các chính sách khác nhau khuyến kích phát triển các sản phẩm có chất lượng, hiệu quả cao và bền vững; yêu cầu chính quyền địa phương rà soát để khuyến khích phát triển.

Về tình trạng gian lận trong kinh doanh, tình trạng buôn bán hàng giả, kém chất lượng, trong đó có kẽ hở trong quản lý cấp phép xuất khẩu gạo, cạnh tranh không lành mạnh, gây ảnh hưởng tới thương hiệu gạo Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp làm ăn chân chính nói riêng, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận phản ánh đồng thời sẽ cho kiểm tra lại để chấn chỉnh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với đề nghị đầu tư, xây dựng các cơ sở kinh tế, cơ sở nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực..., Thủ tướng hoan nghênh các ý kiến của cử tri và cho rằng đây là đòi hỏi chính đáng và cần thiết nhằm phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ nói riêng, do đó sẽ yêu cầu các bộ, ngành liên quan phối hợp với các địa phương nghiên cứu, thực hiện, trước mắt là nâng cấp, củng cố các cơ sở hiện có để có thể phục vụ ngay các yêu cầu, nhiệm vụ...