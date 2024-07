Thủ tướng chỉ đạo khẩn vụ tai nạn hầm lò khiến 5 công nhân thiệt mạng

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, thân nhân người bị nạn; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Lãnh đạo Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Vào lúc 22 giờ 10 phút ngày 29 tháng 7 năm 2024, tại Công ty than Hòn Gai - TKV, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn hầm lò nghiêm trọng, đáng tiếc làm chết 5 công nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định do than, đất đá trong hầm lò bất ngờ sụt lở.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, thân nhân người bị nạn; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Lãnh đạo Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Để khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn kịp thời các vụ tai nạn tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẩn trương tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong; đồng thời tiếp tục tập trung chỉ đạo Công an tỉnh và các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động khai thác than, không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam rà soát kỹ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ tai nạn, kịp thời hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người bị nạn theo quy định; phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương rà soát các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò trong các đơn vị thuộc Tập đoàn, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động trong sản xuất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác quản lý nhà nước về kiểm soát hoạt động khoáng sản, hoạt động điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản và quan trắc tai biến địa chất, thăm dò khoáng sản để có giải pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra các vụ việc tai nạn lao động tương tự trong hoạt động khai thác than trong thời gian tới.

Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả của vụ tai nạn, kịp thời hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người bị nạn theo quy định; chủ động rà soát các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò trong các đơn vị thuộc Tập đoàn, kịp thời khắc phục các hạn chế; quá trình khai thác cần chú trọng công tác theo dõi, giám sát, đánh giá việc thay đổi các kết cấu các vỉa than, hầm lò để có giải pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra các vụ việc tai nạn lao động, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động trong hoạt động khai thác than.

Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trực tiếp xuống hiện trường vụ tai nạn chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn và kịp thời động viên chia buồn đến gia đình, thân nhân người bị nạn.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 22 giờ 10 phút ngày 29/7, tại lò chợ chống bằng giá thủy lực dạng khung ZH1600/16/24 mức -110 vỉa 12 thuộc Dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại (Giai đoạn I), Công ty Than Hòn Gai - TKV, TP Hạ Long, nhóm công nhân gồm 05 người trong quá trình làm việc thì đột ngột xảy ra sự cố. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã chỉ đạo các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường phối hợp với đồng chí Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, Tổng Giám đốc cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam kịp thời chỉ đạo các lực lượng cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ. Đến 05 giờ 28 phút ngày 30/7/2024 đã kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn. Sự cố đã khiến 5 công nhân tử vong, gồm: Bùi Văn Đại, sinh năm 1985 (công nhân khai thác hầm lò bậc 5/5) là tổ trưởng tổ sản xuất; Bế Văn Quyến, sinh năm 1991 (thợ lò bậc 2/5); Tô Xuân Toàn, sinh năm 2001 (thợ lò bậc 2/5); Giàng A Cơ, sinh năm 1994 (thợ lò bậc 1/5); Vũ Văn Hiệp, sinh năm 1977 (thợ lò bậc 5/5). Trước mắt, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong. Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong. Công ty Than Hòn Gai giải quyết các chế độ theo quy định của Nhà nước; thu xếp các chi phí hậu sự cho công nhân; và hỗ trợ các gia đình công nhân với mức ban đầu 100 triệu/gia đình. Nguyên nhân sự cố đang được điều tra, làm rõ theo quy định. Sáng 30/7, lãnh đạo UBND TP Hạ Long và các đơn vị chức năng của thành phố đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Than Hòn Gai. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Bãi Cháy, lãnh đạo UBND TP Hạ Long đã chia buồn với những mất mát của thân nhân những người gặp nạn, động viên các gia đình vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống; đồng thời hỗ trợ nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người.