Thủ tướng Canada Justin Trudeau có thể sắp thông báo từ chức

TPO - Thủ tướng Canada Justin Trudeau dự kiến sẽ đưa ra thông báo từ chức lãnh đạo đảng Tự do trong ngày 6/1, báo The Globe and Mail dẫn các nguồn tin cho biết.

Các nguồn tin dù thừa nhận không biết chính xác khi nào ông Trudeau sẽ thông báo kế hoạch, nhưng việc này dự kiến sẽ diễn ra trước cuộc họp quan trọng của quốc hội vào ngày 8/1. Văn phòng thủ tướng Canada chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này. Chưa rõ ông Trudeau sẽ rời đi ngay lập tức hay tiếp tục giữ chức thủ tướng cho đến khi bầu được lãnh đạo mới. Ông Trudeau trở thành lãnh đạo đảng Tự do từ năm 2013, khi đảng này đang chìm trong khủng hoảng và lần đầu tiên tụt xuống vị trí thứ 3 trong Hạ viện. Việc ông Trudeau ra đi sẽ khiến đảng này không còn lãnh đạo cố định, vào thời điểm các cuộc thăm dò cho thấy đảng Tự do có thể sẽ thua thảm hại trước đảng Bảo thủ trong cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 năm nay. Việc ông Trudeau từ chức có thể sẽ khiến nhiều người kêu gọi cần bầu cử sớm để thành lập một chính phủ có khả năng ứng phó hiệu quả với chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trong 4 năm tới. Một nguồn tin nói với The Globe and Mail rằng ông Trudeau đã bàn bạc với Bộ trưởng Tài chính Dominic LeBlanc về việc đưa ông lên đảm nhiệm vai trò thủ tướng và lãnh đạo đảng tạm quyền. Cũng theo nguồn tin, điều này sẽ không khả thi nếu ông LeBlanc có kế hoạch tranh cử vị trí lãnh đạo. Ông Trudeau đã lãnh đạo Canada trong gần một thập kỷ, nhưng niềm tin dành cho ông giảm sút trong những năm gần đây vì nhiều vấn đề, như chi phí sinh hoạt cao và lạm phát gia tăng.

Ông có thể từ chức hoặc đảng Tự do của ông có thể bị buộc phải từ chức nếu diễn ra cuộc bỏ phiếu "bất tín nhiệm" tại Quốc hội, mở đường cho cuộc bầu cử có lợi cho đảng Bảo thủ. Lo ngại về vai trò lãnh đạo của ông Trudeau càng lớn hơn sau khi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland từ chức khỏi Nội các. Bà Freeland chỉ trích gay gắt cách ông Trudeau điều hành nền kinh tế trước nguy cơ ông Trump dọa áp mức thuế quan cao với hàng hóa của nước này. Ngay trước khi bà Freeland công bố quyết định từ chức, bộ trưởng nhà ở cũng đã từ chức. Trong bối cảnh ngày càng nhiều nghị sĩ trong đảng Tự do kêu gọi ông Trudeau từ chức trong những ngày gần đây, Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên Jonathan Wilkinson kêu gọi "cần cho ông ấy một chút thời gian để suy nghĩ lại". Theo Globe and Mail, AP