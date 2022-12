Thủ đoạn của băng cờ bạc bịp dùng 'thuốc lú' săn đại gia

TPO - Một nhóm 5-6 đối tượng điện thoại cho các chủ thầu xây dựng, đặt vấn đề cần xây dựng khách sạn, biệt thự, muốn gặp chủ đầu tư để bàn việc xây thuê. Khi gặp nhau, nhóm đối tượng mời nhậu để trao đổi công việc. Sau khi uống bia, nạn nhân có biểu hiện lờ đờ, mất kiểm soát, không làm chủ được bản thân rồi bị dụ tham gia đánh bài...

Ngày 17/12, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận phát đi cảnh báo về một nhóm người có khả năng chuốc thuốc hướng thần rồi ép nạn nhân tham gia cờ bạc, chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, phòng Cảnh sát hình sự xác định, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nổi lên 1 nhóm khoảng 5 - 6 đối tượng cả nam và nữ, nói giọng miền Tây Nam bộ, tuổi từ 30 - 40 (chưa rõ nhân thân, lai lịch) có hành vi lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm người này thường gọi điện thoại cho các chủ thầu xây dựng, đặt vấn đề cần xây dựng khách sạn, biệt thự, muốn gặp mặt để bàn việc xây dựng công trình. Khi hai bên gặp nhau, nhóm đối tượng mời vào ngồi nhậu cùng và trao đổi công việc. Sau khi uống bia, nạn nhân có biểu hiện lờ đờ, mất kiểm soát, không làm chủ được bản thân (nhiều khả năng bị đối tượng sử dụng chất hướng thần cho vào bia, làm ảnh hưởng đến tâm trạng, suy nghĩ, nhận thức của nạn nhân).

Sau đó, nhóm người này thông đồng với nhau, dụ nạn nhân tham gia đánh bài “bịp” ăn tiền. Khi hết tiền bọn chúng cho mượn tiền và ép chuyển khoản hoặc viết giấy nợ. Nếu không có tiền trả, nhóm này đe dọa đánh đập, cưỡng đoạt tài sản mang trên người hoặc kêu người nhà mang tiền đến chuộc, mới cho nạn nhân về.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận nhận định, đây là nhóm đối tượng có hoạt động lưu động liên tỉnh, có tính chất chuyên nghiệp với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, bọn chúng thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động, hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe, tài sản của nhân dân.

Nhiều người bị hại vì ngại với người thân, gia đình, không muốn ai biết mình có thói xấu đánh bạc hoặc muốn yên ổn công việc nên không trình báo với cơ quan công an. Việc này sẽ dung dưỡng cho hành vi, thủ đoạn của các đối tượng lộng hành.

Công an tỉnh Bình Thuận khuyến cáo, người dân cần cảnh giác khi có những đối tượng khả nghi, tiếp cận làm quen, mời ăn nhậu... Nếu lỡ rơi vào tình trạng có những biểu hiện bất thường về tâm lý, phải chủ động báo ngay với người thân, công an địa phương để kịp thời xử lý.

Triệt phá đường dây cá độ 220 tỷ đồng

Trước đó, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Bắc Bình các đơn vị khác triệt phá thành công chuyên án đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình.

Theo đó, sau thời gian dài theo dõi và lên phương án, xác định thời điểm phù hợp, 4 tổ công tác đã đồng loạt ập vào các địa điểm. Qua đó, bắt quả tang Nguyễn Minh Thanh đang tổ chức cá độ bóng đá cho 6 đối tượng tại quán cà phê, giải khát bida do Thanh làm chủ.

Một tổ khác kiểm tra và tạm giữ Nguyễn Ánh Đọt và Nguyễn Cảnh tại nhà của Cảnh. Tiếp tục kiểm tra và tạm giữ Lê Xuân Long và Biền Văn Út tại nhà ở của Út. Tổng cộng, lực lượng chức năng đã bắt giữ 11 đối tượng đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Vật chứng thu giữ gồm hơn 120 triệu đồng, các sổ tay ghi cá cược bóng đá cùng laptop và các điện thoại có liên quan. Qua thu thập tài liệu trên sổ sách ghi cá độ và trích xuất dữ liệu điện tử các tài khoản cá độ bóng đá trên trang bong88.com, SMS và Zalo của các đối tượng trong đường dây, tổng số tiền đánh bạc đến thời điểm bị bắt là khoảng 220 tỷ đồng.

Bước đầu xác định, từ tháng 9/2022, Nguyễn Ánh Đọt (SN 1994, ngụ xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình) là đối tượng cầm đầu và Biền Văn Út (SN 1985, ngụ xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình) cùng thống nhất đăng ký trang bong88.. làm “đại lý” cá cược bóng đá cho các con bạc.

Đến thời điểm bị bắt, Đọt và Út đã cấp tài khoản cho 36 thành viên ở huyện Bắc Bình tham gia cá cược qua trang bong88.... Ngoài ra còn xác định 3 đối tượng Nguyễn Cảnh, Lê Xuân Long, Nguyễn Minh Thanh có nhiệm vụ nhận ghi cá cược bóng đá tại quán cà phê trên địa bàn để chuyển cho Đọt.

Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động tinh vi, khép kín, hầu hết nhận các cược qua tin nhắn SMS, Zalo và cá cược trực tiếp trên trang bong88... Việc chung tiền thắng thua hầu hết bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng Internet banking và Mobile banking, số ít còn lại chung tiền trực tiếp.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, mở rộng, điều tra, làm rõ để xử lý vụ việc và đối tượng theo quy định.