Thông tin mới vụ giết người tình rồi chở xác đi đầu thú

TPO - Nhiều tình tiết trong vụ giết người tình rồi chở xác đến công an phường đầu thú gây xôn xao dư luận đã được làm rõ. Hiện Công an TPHCM đã chuyển hồ sơ vụ án cùng nghi phạm cho Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 20/9, Công an TPHCM đã chuyển hồ sơ vụ án cùng với đối tượng Đỗ Tấn Lộc (SN 1990, ngụ quận 7) cho Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra giải quyết theo thẩm quyền. Theo điều tra, Đỗ Tấn Lộc có gia đình và sinh sống ở quận 7, TPHCM nhưng có mối quan hệ tình cảm với chị T.T.Q. (SN 1992, là con gái của chủ tiệm vàng ở tỉnh Trà Vinh). Chị Q. từng có chồng và con nhưng đã ly hôn. Chiều 18/9, ông Lộc điều khiển xe ô tô đến xã Đại An, huyện Trà Cú (Trà Vinh) để đưa chị N đi làm răng. Trên đường đi, chị N yêu cầu Lộc phải ly hôn vợ nên cả hai nảy sinh mâu thuẫn. Sau đó, Lộc dừng xe và ra ghế sau nói chuyện với chị N. Trong lúc nói chuyện, Lộc và chị Q. tiếp tục tranh cãi và xô xát. Lúc giằng co, từ túi xách của Lộc rơi ra con dao, chị Q. chụp lấy dao đâm Lộc nhưng không trúng. Lộc giật được con dao, đâm vào cổ chị Q. Lộc khai là con dao này dùng để gọt trái cây. Khi bị Lộc đâm trúng, chị Q. dùng tay đẩy con dao rơi xuống sàn xe ô tô. Tiếp đó, cả hai giằng co, một lúc sau Lộc thấy chị Q. đã tử vong, nên bỏ lên ghế tài xế ngồi, cởi bỏ áo khoác dính máu và lái xe đi về TPHCM. Trên đường đi, Lộc ghé cửa hàng ven đường mua vải và túi nilon quấn thi thể nạn nhân lại. Bên cạnh đó, Lộc còn lấy điện thoại chị Q. vứt xuống sông và dùng cồn diệt khuẩn lau chùi vết máu trên dao và băng ghế, rồi chở thi thể chị Q. về nhà ở quận 7. Phát hiện vụ việc, người thân của Lộc đã vận động đối tượng chở thi thể nạn nhân đến Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7 - nơi Lộc cư ngụ, để đầu thú. Sáng sớm 19/9, Lộc điều khiển xe ô tô chở theo thi thể nạn nhân đến Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7 (TPHCM) đầu thú. Khai nhận ban đầu của nghi can giết người tình rồi chở xác đi đầu thú Hữu Huy