Thông tin mới về việc đình chỉ Giám đốc Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia

TPO - Chiều 15/6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết đã có quyết định tạm giao ông Vũ Xuân Khu - Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) - thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc A0 thay cho ông Nguyễn Đức Ninh vừa bị đình chỉ công tác.

Liên quan đến việc đình chỉ chức vụ với ông Nguyễn Đức Ninh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin, việc tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia của ông Ninh xuất phát từ tình hình cung cấp điện đang trong giai đoạn cao điểm, gặp nhiều khó khăn, việc điều độ vận hành hệ thống điện yêu cầu tính tập trung cao và quá trình làm việc căng thẳng liên tục.

Trong khi đó, việc thanh tra chuyên ngành về quản lý và điều hành cung cấp điện trong giai đoạn khoảng 2,5 năm cũng đặt ra yêu cầu chuẩn bị hồ sơ tài liệu và trực tiếp báo cáo cũng phát sinh khối lượng công việc rất lớn.

Để tập trung cao cho công tác thanh tra chuyên ngành về quản lý và điều hành cung cấp điện, Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ với Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia Nguyễn Đức Ninh.

Về nhân sự thay thế trong thời gian ông Nguyễn Đức Ninh vắng mặt, Tổng Giám đốc EVN quyết định tạm giao ông Vũ Xuân Khu - Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia - thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Trung tâm này kể từ ngày 15/6, cho đến khi có quyết định thay thế của cấp có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 10/6, Hội đồng thành viên EVN ban hành nghị quyết giao Tổng Giám đốc Trần Đình Nhân quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo phục vụ làm việc với đoàn thanh tra của Bộ Công Thương về quản lý và cung ứng điện của tập đoàn.

Trong Nghị quyết triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện, các giải pháp đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới, Hội đồng thành viên EVN yêu cầu Tổng Giám đốc EVN chuẩn bị báo cáo và các hồ sơ, tài liệu kèm theo để phục vụ làm việc với đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Công Thương.

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân sẽ quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và cung cấp các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của đoàn thanh tra.

Hội đồng thành viên EVN cũng giao tổng giám đốc chỉ đạo các ban, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ. Theo đó, Tổng giám đốc EVN có văn bản gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV), Tổng công ty Đông Bắc đề nghị cung cấp đủ than, khí, dầu cho các nhà máy điện để huy động theo nhu cầu hệ thống; chỉ đạo khắc phục ngay sự cố các tổ máy của nhà máy điện do PVN, TKV, các đơn vị thành viên của PVN, TKV sở hữu, đặc biệt là các tổ máy phát điện tại khu vực phía Bắc, sớm đưa vào vận hành trong tháng 6 này.