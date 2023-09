Thông tin mới về đợt mưa lớn ở miền Bắc

TPO - Dự báo mưa lớn ở miền Bắc kéo dài đến hết sáng mai (29/9). Từ chiều 29/9, mưa giảm nhanh. Lũ trên các sông ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục lên trong đêm nay và ngày mai.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm qua đến chiều nay (28/9), Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/9 đến 15h ngày 28/9 có nơi trên 200mm như Ban Hàng Đồi (Hòa Bình) 213.4mm, Hương Sơn (Hà Nội) 303.8mm, Hòa Mạc (Hà Nam) 234.6mm.

Dự báo từ chiều tối nay đến sáng 29/9, khu vực đồng bằng, trung du, Đông Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Từ chiều 29/9, mưa lớn ở các khu vực trên giảm nhanh.

Ngoài ra, trong đêm 28/9 và sáng ngày 29/9, các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ nay (28/9) đến 29/9, lũ trên sông Thao, sông Hoàng Long, sông Bưởi và sông Cả tiếp tục lên.

Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên mức BĐ1, sông Đáy tại Phủ Lý lên mức BĐ1- BĐ2, sông Hoàng Long tại Bến Đế lên mức BĐ2. Mực nước đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ thuộc tỉnh Hòa Bình ở mức BĐ2 - BĐ3.

Sông Bưởi, sông Cả lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2, hạ lưu sông Mã còn dưới mức BĐ1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An.

Dự báo từ ngày 1/10, miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ có thể hửng nắng. Các khu vực khác trên cả nước duy trì thời tiết ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.