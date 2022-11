Thông tin mới nhất vụ án học sinh ngộ độc tập thể tại trường Ischool Nha Trang

TP - Tối 23/11, nguồn tin Tiền Phong cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà đã khởi tố vụ án “ Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm “ xảy ra tại trường Ischool Nha Trang làm hàng trăm học sinh và giáo viên bị ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, Công an tỉnh Khánh Hoà đã đề nghị Sở Y tế tỉnh này chỉ đạo các bệnh viện có học sinh trường iSchool Nha Trang (đường Hai Bà Trưng, TP. Nha Trang) đưa tới cấp cứu do ngộ độc thực phẩm cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để phục vụ điều tra. Động thái này được cơ quan công an đưa ra nhằm điều tra sự việc hơn 600 học sinh bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cánh gà chiên tại bữa ăn bán trú của trường iSchool Nha Trang.

Công an tỉnh Khánh Hoà đề nghị những đơn vị liên quan phối hợp, tổng hợp số liệu; cơ sở y tế lưu giữ và bảo quản các mẫu máu của bệnh nhân điều trị cùng hồ sơ bệnh án… để hỗ trợ khi cơ quan điều tra yêu cầu thì cung cấp, làm rõ vụ việc.

Trước đó, hơn 600 học sinh và nhiều giáo viên trường iSchool Nha Trang nhập viện do bị ngộ độc thực phẩm hôm 17/11, trong đó có một nam sinh 6 tuổi tử vong. Kết quả xét nghiệm 8 mẫu gửi tới Viện Pasteur Nha Trang đã phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong mẫu cánh gà chiên; phát hiện vi khuẩn Bacillus cerus trong mẫu cánh gà chiên và mẫu nước mắm. Chủng Bacillus cerus trong hai mẫu nêu trên là chủng sinh độc tố ly giải hồng cầu và độc tố ruột không ly giải hồng cầu. Ngoài ra, phát hiện vi khuẩn Escherichia coli trong mẫu cánh gà chiên.