Thông tin mới nhất về đợt mưa lớn ở Tây Nguyên, Nam Bộ

TPO - Cơ quan dự báo khí tượng nhận định, đợt mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ ngập úng diện rộng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động tăng cường nên đêm qua và sáng nay (2/10), khu vực từ Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 1/10 đến 11h ngày 2/10 có nơi trên 60mm như An Hưng (Bình Định) 61.7mm, TP Phan Thiết (Bình Thuận) 98.8mm, Kiên Bình (Long An) 75.6mm, Mỹ Phước (Tiền Giang) 67.6mm, Viên An (Sóc Trăng) 66.8mm, An Ninh (Kiên Giang) 71.2mm.

Dự báo chiều và đêm 2/10 đến chiều 3/10, khu vực Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong đó, mưa lớn nhất tập trung tại các tỉnh/thành phố khu vực Đông Nam Bộ như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu.

Do mưa lớn kéo dài, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại nơi khu vực trũng, thấp. Riêng tại Nam Bộ, hôm nay và ngày mai (2-3/10), mưa lớn kết hợp với triều cường sẽ gây ngập úng diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.