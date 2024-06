Thông báo về đơn vị phân phối sản phẩm 'NINE WEST' chính hãng tại Việt Nam

Chúng tôi, ELITE LAW FIRM, đại diện theo ủy quyền của ABG-Nine West, LLC (“ABG- NINE WEST ”) , Chủ sở hữu của thương hiệu “ NINE WEST” cho các sản phẩm thời trang như giày, dép, túi, quần áo, phụ kiện thời trang đồ da, đang được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 50673 cho các nhóm 18, 25, 35, xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:

Nine West là một thương hiệu thời trang túi xách và giày dép nữ, được thành lập tại New York vào năm 1978, là nơi khơi nguồn cảm hứng cho phong cách, tự tin và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại. Mang trong mình bản chất của sự tự do và tinh tế, Nine West vượt lên trên mọi giới hạn thời trang, tạo nên những tác phẩm độc đáo với sự pha trộn hoàn hảo giữa nghệ thuật truyền thống và hơi thở của xu hướng mới. Qua sự kết hợp nghệ thuật này, Nine West đã viết nên một câu chuyện thời trang độc đáo, không chỉ chiếm lĩnh các con phố náo nhiệt mà còn chinh phục trái tim của hàng triệu tín đồ thời trang toàn cầu.

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL là đơn vị phân phối độc quyền và chính thức các sản phẩm mang nhãn hiệu “NINE WEST” chính hãng của ABG- NINE WEST tại Việt Nam từ ngày 01/08/2023

Kể từ ngày 01/08/2023, CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL, địa chỉ tại 189-197 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, MST: 0313175103, ĐT: 028 3936 9426, Hotline: 1900 252 538, E-mail: maison@maisonjsc, customercare@maisonrmi.com, Website: www.maisononline.vn, (sau đây gọi là “MAISON”) là Đơn vị phân phối độc quyền và chính thức các sản phẩm mang nhãn hiệu thời trang “NINE WEST” chính hãng của ABG-NINE WEST tại Việt Nam.

MAISON và Maison Online là nhà phân phối gần 20 thương hiệu thời trang nổi tiếng dành cho những người đam mê thời trang, đặc biệt là thời trang cao cấp. Maison không đơn thuần chỉ là một thương hiệu thời trang, mà còn là một cộng đồng gồm những người đam mê thời trang cao cấp. Luôn luôn mang trong mình sứ mệnh lan tỏa văn hóa thời trang của nhiều nước trên thế giới, thổi vào thị trường Việt Nam những giấc mơ thời trang bất tận.



MAISON với hệ thống hàng chục cửa hàng trưng bày trên khắp các tỉnh thành Việt Nam và bán hàng trực tiếp và hệ thống bán hàng online phân phối các sản phẩm mang nhãn hiệu “NINE WEST” chính hãng của ABG- NINE WEST tại Việt Nam tại website:

https://www.maisononline.vn/collections/thuong-hieu-nine-west/

https://www.maisononline.vn/pages/he-thong-cua-hang

Hotline: 1900 252 538

Email: customercare@maisonrmi.com.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIỆP VIỆT không còn là Đơn vị phân phối sản phẩm mang nhãn hiệu “NINE WEST” chính hãng của ABG- NINE WEST tại Việt Nam từ sau ngày 02/02/2023

ABG-NINE WEST xin thông báo rằng, kể từ sau ngày 02/02/2023, CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIỆP VIỆT, Địa chỉ: 282 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam, MST:0100513862, ĐT: 024 39748565, E-mail: kh-hanoi@hiepviet-nw.vn, Infor.ddh@gmail.com; Website: ninewest.com.vn; (“Công ty Hiệp Việt”) không còn là Đơn vị phân phối chính hãng các sản phẩm mang nhãn hiệu NINE WEST của ABG tại Việt Nam nữa. Do đó, kể từ sau ngày 02/02/2023, ABG không chịu trách nhiệm về chất lượng và nguồn gốc của các sản phẩm mang nhãn hiệu “NINE WEST” do Công ty Hiệp Việt phân phối tại Việt Nam tại các địa chỉ kinh doanh trực tiếp và cửa hàng bán hàng online tại Việt Nam tại các địa chỉ sau:

(i) Cửa hàng: Trung tâm thương mại (TTTM) Takashimaya - 92 94 Nam Kì Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh;

(ii) Cửa hàng: TTTM Times city (Gian hàng, TĐ K16-K17, Tầng B1), 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng; TP. Hà Nội;

(iii) Website: Nine West Việt Nam: https://ninewest.com.vn/

(iv) Facebook: https://www.facebook.com/ninewestvietnam?mibextid=ibOpuV

(v) Shopee Mall: https://shp.ee/lqwgtl5

(vi) Lazada Mall: https://www.lazada.vn/ninewest/

(vii) Zalo: https://zalo.me/3740666251919961308

(viii) Gosumo: https://gosumo.vn/collections/nine-west

Mọi câu hỏi về vấn đề nêu trên, Quý khách hàng vui lòng liên hệ: Công ty Luật TNHH ELITE, Đ/C:255 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam; Tel.: 024 3 73 73 051 / 0988 746 527 /E-mail: info@lawfirmelite.com để được giải đáp.

ABG-NINE WEST xin chân thành cảm ơn sự tin cậy và ủng hộ của quý Khách hàng đối với các sản phẩm NINE WEST của chúng tôi!