Thông báo các quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng về công tác cán bộ

TPO - Tháng 2/2022, thắng kiện và được tòa án tuyên hủy bỏ quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhưng đến nay Công ty TNHH Sơn Trang vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, lý do vì không xác định được phần vốn góp của từng thành viên.

TPO - Nhà trưng bày sản phẩm làng nghề rèn Tây Phương Danh ở phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, Bình Định được xây dựng nhằm góp phần phát triển làng nghề kết hợp với phục vụ du lịch. Tuy nhiên, sau vài năm đưa vào sử dụng công trình này luôn trong tình trạng "cửa đóng then cài" do không có sản phẩm trưng bày.