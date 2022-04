Thoải mái tận hưởng dịp Lễ với loạt ưu đãi mới từ thẻ OCB

Nhà máy điện mặt trời (ĐMT) An Hảo có vốn đầu tư trên 6000 tỷ đồng, công suất phát điện 210MWp, trải rộng trên diện tích khoảng 275 ha, tọa lạc tại xã An Hảo - huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Công trình có sức sản xuất l ượng điện năng hơn 302 triệu KWh/năm, do Sao Mai Group làm chủ đầu tư.