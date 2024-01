Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng làm Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh

TPO - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Chiều 15/1, tại trụ sở các cơ quan Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Lễ trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Khóa XV.

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 10/1/2024.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới trao Nghị quyết và chúc mừng Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Quốc Hùng.

Trung tướng Lê Tấn Tới nhấn mạnh, đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm rất lớn. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Quốc Hùng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên nghiên cứu, rèn luyện nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động của Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Từ đó, góp phần vào nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, sẽ luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, luôn nêu gương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục nâng cao trình độ, nghiên cứu, học tập, rèn luyện để cùng với Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Quốc Hùng mong muốn, tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và phối hợp chặt chẽ của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.