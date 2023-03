Thiếu tá công an bị chém 12 nhát dao khi làm nhiệm vụ

Trong lúc làm nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Thành Thi, cán bộ công an ở An Giang bị hai đối tượng cầm mã tấu chém 12 nhát vào lưng.

Ngày 20/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh vừa đến thăm hỏi Thiếu tá Nguyễn Thành Thi, người bị 2 đối tượng dùng hung khí tấn công khi đang làm nhiệm vụ.

Cơ quan công an đang tạm giữ 2 nghi phạm Lê Tấn Tài (19 tuổi) và Lê Văn Phú (16 tuổi, TP Long Xuyên) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng”. Đây là hai nghi phạm trực tiếp chém Thiếu tá Nguyễn Thành Thi.

Trước đó, khoảng 18h ngày 17/3, Thiếu tá Nguyễn Thành Thi (40 tuổi, cán bộ Công an phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) trong lúc làm nhiệm vụ phát hiện nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm trên đường Thoại Ngọc Hầu (khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước).

Với tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, Thiếu tá Nguyễn Thành Thi chạy xe gắn máy bám sát nhóm thiếu niên, đồng thời, gọi điện thoại thông tin vụ việc cho lãnh đạo đơn vị.

Nhóm thanh thiếu niên phát hiện, nghi ngờ Thiếu tá Thi quay phim, nên chặn xe, yêu cầu Thiếu tá Thi đưa điện thoại di động cho chúng. Thiếu tá Thi không đồng ý, lập tức các đối tượng cầm mã tấu tấn công.

Thiếu tá Thi dùng mũ bảo hiểm chống đỡ và chạy vào khu dân cư gần đó. Tuy nhiên, hai thanh niên trong nhóm cầm mã tấu đuổi theo chém Thiếu tá Thi 12 nhát vào lưng. Sau đó, Thiếu tá Thi được đưa đi cấp cứu.

Quá trình điều tra, Công an TP Long Xuyên đã bắt giữ 2 nghi phạm Lê Tấn Tài và Lê Văn Phú.

Hiện tại, Thiếu tá Thi đã xuất viện, sức khỏe ổn định.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu Công an TP. Long Xuyên đẩy mạnh công tác điều tra, xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

