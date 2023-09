Thiếu phụ khiến 3 người đàn ông mất hàng tỷ đồng như thế nào?

TPO - Tạo vỏ bọc là người thành đạt, có gia thế khủng, chỉ trong thời gian ngắn, Cao Thị Thu Hà đã lừa đảo 3 người đàn ông, chiếm đoạt số tiền hơn 4,1 tỷ đồng.

Vỏ bọc hoàn hảo

Dáng người nhỏ, khuôn mặt ưa nhìn, không ai nghĩ Cao Thị Thu Hà (33 tuổi, trú xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, Nghệ An) là đối tượng đã thực hiện các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với số tiền lên đến hơn 4,1 tỷ đồng.

Hà đã ly hôn chồng, không có công việc ổn định. Để thực hiện ý đồ của mình, thiếu phụ không ngại đánh bóng bản thân bằng gia thế khủng, bố là lãnh đạo một tổ chức xã hội, người nhà giữ chức vụ quan trọng trong quân đội, còn bản thân công tác ở một đơn vị cấp cục thuộc quân khu. Hà ‘nổ’ có quen biết với lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, có thể xin việc làm, mua ô tô giá rẻ hơn thị trường.

Tháng 4/2022, anh Phan Thế T. (32 tuổi, trú huyện Nghĩa Đàn) quen Hà thông qua một người bạn. Khi biết bạn gái của anh này đang thi tuyển vào một ngân hàng nhà nước đóng trên địa bàn, Hà bảo quen ‘sếp lớn’, có thể giúp, chi phí hết 700 triệu đồng, vào làm việc trước tháng 6/2022. Tưởng thật, anh T. chuyển cho Hà 530 triệu đồng để lo công việc. Sau đó, Hà liên tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu anh T. chuyển tiền. Tổng cộng, anh T. đã đưa cho Hà 850 triệu đồng.

Khoảng thời gian này, biết anh T. có nhu cầu mua ô tô, Hà tiếp tục ‘nổ’ có quen biết với lãnh đạo của hãng có thể mua được xe giá rẻ. Tưởng thật, anh T. nhiều lần chuyển tổng cộng số tiền hơn 700 triệu đồng để nhờ mua xe. Tuy nhiên, sau khi nhận hơn 1,5 tỷ đồng của người đàn ông này, thiếu phụ xinh đẹp đã tiêu xài cá nhân hết.

Tương tự, với thủ đoạn giúp mua xe giá rẻ hơn thị trường, Cao Thị Thu Hà đã lừa đảo, chiếm đoạt của anh Ngô Quang M. (27 tuổi, trú ở huyện Diễn Châu) số tiền 1,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, với chiêu bài kêu gọi góp vốn đầu tư kinh doanh vận tải, Hà đã lừa anh Đậu Công N. (32 tuổi, trú huyện Diễn Châu) số tiền 1,25 tỷ đồng. Cụ thể, Hà đưa ra thông tin hiện kinh doanh vận tải (xe container) và rủ anh N. góp vốn 400 triệu đồng, mỗi tháng sẽ có tiền hoa hồng 20 triệu đồng.

Tin tưởng, anh N. đã chuyển tiền cho Hà. Sau một thời gian không thấy Hà trả tiền hoa hồng như thỏa thuận, anh N. yêu cầu trả lại tiền. Khi mới trả lại 1 ít tiền, Hà tiếp tục đưa ra thông tin có thể mua xe Santafe 2.0 bản xăng cao cấp, mới 100% với giá 900 triệu đồng để anh N. đồng ý trừ vào số tiền Hà đang cầm.

Để nạn nhân tin tưởng, Hà đưa anh N. đến một cửa hàng bán ô tô ở huyện Diễn Châu làm hợp đồng đặt cọc mua xe, đồng thời, viết 1 giấy nhận tiền, cam kết không đúng hẹn sẽ chịu phạt hợp đồng. Tuy nhiên, đến hẹn Hà không mua được xe cho anh N. Khi người đàn ông này đòi lại tiền thì Hà thông báo không có khả năng chi trả.

Siêu lừa lĩnh án

Toàn bộ số tiền hơn 4,1 tỷ đồng chiếm đoạt của 3 nạn nhân, Hà dùng để tiêu xài, trả nợ. Tháng 11/2022, khi mất khả năng trả nợ, Cao Thị Thu Hà đến công an đầu thú.

Khi được hội đồng xét xử hỏi về lý do dẫn tới nợ nần, bị cáo Hà khai báo quanh co, sau đó thừa nhận do góp vốn kinh doanh bất động sản ở Phú Quốc bị thua lỗ. Hà cũng không thừa nhận việc đã ‘nổ’ với các nạn nhân về gia thế, thân thế cũng như các mối quan hệ của mình.

Một bị hại cho biết, do tin tưởng vào lý lịch gia đình của Hà nên mới chuyển tiền. Từ khi hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị vỡ lở, Hà chưa khắc phục hậu quả gây ra cho các nạn nhân.

Tại phiên tòa, vị hội thẩm đã nhắc nhở bị hại và những người đến tham dự tòa cần tỉnh táo hơn trong quá trình thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản lớn. Các bị hại trong vụ án này cũng có một phần lỗi vì đã quá tin người, muốn ‘chạy’ việc. Đó cũng là bài học chung cho những người khác cần cẩn trọng hơn khi làm ăn, và thực hiện các giao dịch.

Riêng với hành vi lừa đảo của bị cáo, HĐXX nhận định, đó là hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác. Trong vụ án này bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Cao Thị Thu Hà 20 năm tù, buộc bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho 3 nạn nhân.