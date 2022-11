Thiếu nữ bị bạn trai tống tiền vì video call khoe thân

TPO - Những lần trò chuyện qua video call, bạn gái của Dương “khoe” những hình ảnh nhạy cảm và đối tượng này đã nhanh tay lưu lại để... tống tiền bạn gái.

Ngày 17/11, Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao đối tượng Lê Ngọc Dương (19 tuổi, tạm trú tại Khu phố 4C, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) cho Công an tỉnh Hậu Giang để tiếp tục điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đầu tháng 10/2022, Dương lên mạng xã hội làm quen với một cô gái 17 tuổi ở tỉnh Hậu Giang. Giữa 2 người sau đó nảy sinh tình cảm.

Trong quá trình nói chuyện bằng video call, bạn gái đã "khoe cơ thể" cho Dương xem. Dương nhanh tay lưu lại những hình ảnh nhạy cảm và sau đó sử dụng để.. tống tiền bạn gái.

Lo sợ hình ảnh nhạy cảm bị phát tán, bạn gái Dương đã đến công an trình báo. Công an huyện Long Mỹ (Hậu Giang) đã thụ lý và khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đối với Lê Ngọc Dương để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tối ngày 15/ 11, Tổ tuần tra 161 Công an tỉnh Đồng Nai trong lúc tuần tra trên địa bàn phường Trảng Dài (TP Biên Hòa) đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Dương.