Thiếu niên 'bốc đầu', điều khiển xe bằng một chân để thể hiện bản thân

TPO - Liên tiếp những ngày qua, công an các huyện Lộc Bình, Văn Quan lập biên bản xử lý các trường hợp thanh thiếu niên sử dụng phương tiện vi phạm an toàn giao thông.

Sáng 12/12, Công an huyện Lộc Bình cho biết, cơ quan điều tra vừa làm rõ và tiến hành triệu tập Hà Văn Đồng (SN 2005, trú thôn Pò Loỏng, xã Khuất Xá, Lộc Bình) vì điều khiển xe mô tô “bốc đầu”, lạng lách, đánh võng trên đường.

Tại cơ quan công an, Đồng khai nhận: Do thích thể hiện bản thân nên đã điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 12L1-268.48 bằng một chân, bốc đầu xe và chở người trên xe không đội mũ bảo hiểm. Xe mô tô không có gương chiếu hậu, không có giấy đăng ký xe.

Công an huyện Lộc Bình đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, công an huyện Văn Quan lập biên bản, cảnh cáo, răn đe đối tượng Triệu Thành Công (SN 2006, trú tại xã An Sơn, huyện Văn Quan) vì điều khiển xe mô tô bằng một chân, chở người không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu tại km21+900, quốc lộ 1B thuộc địa phận xã An Sơn, huyện Văn Quan, sau đó đưa lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Công an cũng đã xử phạt vi phạm hành chính 1,4 triệu đồng đối với người giao xe cho người không đủ tuổi điều khiển xe mô tô, đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày và yêu cầu cam kết không tái phạm.

Theo công an Lạng Sơn, gần đây, tại các huyện, thành phố Lạng Sơn xuất hiện nhiều thanh niên đánh võng, điều khiển xe mô tô mất an toàn giao thông. Một số thanh niên tụ tập đua xe trái phép, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Lực lượng công an các địa phương đã tiến hành tạm giữ và xử lý hàng chục đối tượng thanh thiếu niên vi phạm.