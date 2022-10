Thiên Ân phủ nhận thông tin suy sụp, khóc nhiều

TPO - Thiên Ân cho biết cô giữ tinh thần thoải mái, phấn chấn và tập trung cao độ cho các phần thi còn lại tại Hoa hậu Hòa bình 2022. Trước đó, Thiên Ân có xuống tinh thần sau phần thi bikini nhưng không suy sụp như đồn đoán.

Những ngày qua, đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2022, Đoàn Thiên Ân vướng tin suy sụp tinh thần, khóc nhiều do áp lực từ dư luận.

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan Engfa Waraha cho biết người bạn thân của mình là Đoàn Thiên Ân đối mặt bình luận tiêu cực từ fan độc hại. Đại diện Việt Nam nhiều lần bật khóc sau khi kết thúc các phần thi.

Chia sẻ với Tiền Phong, Thiên Ân cho biết cô giữ tinh thần thoải mái, phấn chấn và tập trung cao độ cho các phần thi còn lại tại Miss Grand International 2022.

“Tôi có xuống tinh thần sau phần thi bikini vì không thể hiện tốt như đã tập luyện. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của ê-kíp, người hâm mộ trong nước tôi nhanh chóng vực dậy tinh thần và tiếp tục chuẩn bị cho các phần thi tiếp theo”, Thiên Ân nói.

Người đẹp nhấn mạnh những hình ảnh tại cuộc thi là minh chứng rõ ràng nhất cho tình trạng của mình hiện tại. Thiên Ân cho biết thêm sáng 17/10, cô bước vào vòng phỏng vấn kín với ban giám khảo. Dù hồi hộp, Thiên Ân quyết tâm hoàn thành tốt nhất trong khả năng của mình.

Trao đổi thêm với Tiền Phong, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam cho hay có sự hiểu lầm nào đó khiến Hoa hậu Hòa bình Thái Lan Engfa Waraha chia sẻ thông tin Thiên Ân khóc nhiều vì áp lực dư luận. Có thể Thiên Ân mệt mỏi do vấn đề sức khoẻ vì cô bị say xe, trào ngược dạ dày… Thiên Ân đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ trong nước, thể hiện qua lượt bình chọn tại cuộc thi.

“Hàng ngày, tôi vẫn liên lạc với Thiên Ân để trao đổi thông tin liên quan tới cuộc thi và động viên em nỗ lực thể hiện mình. Chưa bao giờ tôi thấy Thiên Ân khóc hay chia sẻ về việc chịu áp lực gì từ phía dư luận. Chỉ duy nhất một lần Thiên Ân than buồn sau phần thi bikini vì em cho rằng mình thể hiện không tốt. Thiên Ân nói lens mắt khiến em không thấy rõ đường đi dẫn đến phần trình diễn thiếu tự tin. Tôi khuyên Thiên Ân không dùng lens mắt trong các phần trình diễn về sau”, bà Phạm Kim Dung trải lòng.

Hiện tại, đại diện Việt Nam Đoàn Thiên Ân là một trong hai thí sinh dẫn đầu kết quả cuộc bình chọn Country's Power of the Year. Thiên Ân và Hoa hậu Hòa bình Thái Lan Engfa Wahara cạnh tranh nhau ở vòng bình chọn cuối cùng để chọn ra người chiến thắng. Chủ nhân của danh hiệu Country's Power of the Year giành tấm vé vào thẳng top 20 trong đêm chung kết.

Ngoài ra, Thiên Ân cũng đang dẫn đầu bình chọn top 10 phần thi áo tắm - Best in Swimsuit do khán giả bình chọn. Ban giám khảo cũng chọn ra 10 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất để tham gia phần bình chọn này. Vòng 2 của cuộc bình chọn kéo dài tới 22h ngày 17/10 để tìm ra top 10. Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 diễn ra ngày 25/10 tại Indonesia.