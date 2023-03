Thị trường tài chính năm 2023 đâu đâu cũng là cơ hội

Năm 2022 khép lại đầy thăng trầm, hé lộ những khó khăn của ngành bất động sản, chứng khoán, và biến động khôn lường của thị trường vàng, ngoại tệ. Bức tranh tài chính trong năm 2022 cụ thể là như thế nào? Liệu năm 2023 có sự khởi sắc nào hay không?

Sự trầm lắng của ngành tài chính trong năm 2022

Với những diễn biến phức tạp về giá cả không chỉ của các loại hàng hóa mà ngay cả vàng, ngoại tệ và bất động sản cũng đang hứng chịu những tác động đáng kể trong năm qua. Đối với bất động sản, việc tăng lãi suất và siết chặt tín dụng bất động sản của ngân hàng dẫn đến sự chững lại của thị trường bất động sản trên cả nước. Giá đất nền nhiều khu vực tuy đã giảm từ 10 đến 20% nhưng vẫn không có người mua.

Ngay cả thị trường vàng và ngoại tệ, một trong những kênh đầu tư tài chính trọng điểm truyền thống của người châu Á từ lâu đời, cũng đang liên tục dao động với biên độ lớn, do bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các yếu tố ngoại cảnh của thế giới như tình hình chính trị, chiến tranh và giá nhiên liệu thô.

Thị trường chứng khoán cũng không thoát khỏi ngoại lệ, khi mà giá nhiều mã cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn đã bất ngờ “lao dốc” xuống dưới giá trị thật nhưng tỷ trọng giao dịch vẫn còn khá khiêm tốn. Thanh khoản thị trường chứng khoán (TTCK) hiện chỉ bằng 1/5 giai đoạn đỉnh điểm.

Kịch bản nào cho nền kinh tế năm 2023?

Trong khi Mỹ được dự báo khả năng phục hồi kinh tế trong năm 2023 là khá hạn chế do tình trạng mất kiểm soát lạm phát và nền kinh tế còn khá chông chênh, thì EU đang bị đe dọa an ninh năng lượng bởi chiến tranh Nga – Ukraine. Bên cạnh đó, việc áp dụng chính sách Zero Covid buộc Trung Quốc liên tục phong tỏa khiến nguồn cung xuất khẩu, các chuỗi cung ứng ở trạng thái khan hiếm, làm cho giá cả vẫn sẽ ở mức cao, nền kinh tế tăng trưởng chậm rõ rệt.

Năm 2023 được dự đoán là năm thử thách cho nền kinh tế Việt Nam, vốn dễ bị tác động bởi ngành kinh tế lớn của thế giới thông qua các tác động về thương mại, tỷ giá và năng lực cạnh tranh. Do đó, kinh tế nước ta trong năm 2023 diễn biến như thế nào còn phụ thuộc vào sự phục hồi của kinh tế toàn cầu cùng các chính sách phục hồi và hỗ trợ kinh tế từ phía Chính Phủ.

Cơ hội nào cho ngành tài chính

