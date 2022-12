Thị trường ảm đạm, khối ngoại chi nghìn tỷ gom cổ phiếu ngân hàng

TPO - Chứng khoán trong nước tiếp tục có phiên điều chỉnh, VN-Index để mất mốc 1.020 điểm. Dòng tiền đứng ngoài thị trường, thanh khoản HoSE sụt giảm mạnh trong khi khối ngoại tiếp tục giữ nhịp mua ròng, hôm nay (21/12) mọi sự chú ý đổ dồn vào EIB. Đây cũng là cổ phiếu tăng mạnh nhất nhóm nhà băng thời gian qua.

Phải đến phiên giao dịch buổi chiều, khi thanh khoản tăng nhanh, giao dịch khối ngoại gia tăng, sự ảm đạm trên thị trường mới vơi bớt. Trước đó, trong phiên sáng, thanh khoản thị trường sụt giảm hơn 50% so với hôm qua.

Nhóm vốn hóa lớn tiếp tục chiếm vai trò chi phối trên thị trường. Trên nền thanh khoản thấp, chỉ cần biến động ở một số cổ phiếu lớn cũng lập tức tạo tác động lên chỉ số. Cuối phiên, VN30-Index hồi phục, tăng hơn 3 điểm, kéo VN-Index thu hẹp đà giảm, đóng cửa chỉ còn giảm 4 điểm.

Dẫn đầu đà tăng trong nhóm VN30 là VPB, VNM, STB, VHM, SAB, MSN, ACB, STB... Đây đồng thời là nhóm dẫn dắt thị trường. Cổ phiếu ngân hàng neo giữ chỉ số, nhờ diễn biến tích cực của STB, VPB, LPB, ACB, EIB, HDB, MBB.

EIB gây bất ngờ hút dòng tiền khối ngoại, là mã được mua ròng mạnh nhất hôm nay, giá trị lên tới 1.257 tỷ đồng. Sự xuất hiện của dòng vốn ngoại “nuốt” 3,5% room ngoại của EIB. Sau giao dịch đột biến hôm nay, room ngoại tại EIB chỉ còn 2,87%. Hiệu ứng thanh khoản đột biến cũng kéo EIB từ giá đỏ, đóng cửa bật tăng hơn 1%. Tổng cộng, EIB sang tay hơn 83,5 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 2.337 tỷ đồng.

Trong khi nhóm ngân hàng nỗ lực neo giữ chỉ số thì cổ phiếu bất động sản tiếp tục ngụp lặn, làm khó thị trường chung. NVL, PDR cùng nhau giảm sàn. LDG, DIG, ITA, DRH, HPX, QCG, GEX, CEO, L14... giảm kịch sàn. Cổ phiếu thị trường lao dốc, ngược lại các mã vốn hóa lớn VRE, VHM tìm lại sắc xanh.

Nhóm chứng khoán cũng có nhiều mã giảm sàn: FTS, VIX, APS. UBCKNN vừa công bố quyết định xử phạt một công ty chứng khoán, là CTCP Chứng khoán Việt Thành (VTSC) do mua cổ phiếu CII và VPB quá giới hạn quy định.

Cụ thể, VTSS bị phạt tiền 125 triệu do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán. Công ty đã đầu tư quá 15% vốn chủ sở hữu vào một cổ phiếu niêm yết. Tại thời điểm 31/12/2021, công ty đầu tư 19,69% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu CII. Tại thời điểm 31/3/2022, công ty đầu tư 28,21% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu CII và 16,09% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu VPB. Tại thời điểm 30/06/2022, Công ty đầu tư 33.61% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu CII.

Bên cạnh đó, công ty còn bị phạt tiền 150 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch về tỷ lệ an toàn tài chính. Tại thời điểm 31/12/2021 và 31/3/2022, công ty không tính giá trị rủi ro thị trường tăng thêm khi tính tỷ lệ an toàn tài chính đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu CII, VPB từ trên mức 10% vốn chủ sở hữu Công ty. Ngoài phạt tiền, UBCKNN còn buộc Chứng khoán Việt Thành khắc phục, báo cáo thông tin chính xác đối với nội dung sai lệch.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 4,25 điểm (0,42%) xuống 1.018,88 điểm. HNX-Index giảm 3,07 điểm (1,48%) xuống 204,46 điểm. UPCoM-Index giảm 0,33 điểm (0,46%) xuống 70,7 điểm. Thanh khoản sụt giảm đáng kể, trên HoSE, giá trị khớp lệnh chỉ hơn 11.000 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng 1.695 tỷ đồng trên HoSE, và chiếm 1.257 tỷ đồng giá trị mua ròng EIB.