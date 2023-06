Thi tốt nghiệp THPT 2023: Sai sót của cá nhân sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi toàn quốc

TPO - Ngày 22/6, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo đã làm việc tại tỉnh Bình Dương về công tác chuẩn bị Kỳ thi.

Tại đây, ông Thưởng đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại Điểm thi Trường THPT Võ Minh Đức (thành phố Thủ Dầu Một), điểm in sao đề thi, điểm dự kiến chấm thi và làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Bình Dương.

Năm 2023, tỉnh Bình Dương có 14.334 thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT với 29 Điểm thi, trong đó có 1 Điểm thi dự phòng. Tỉnh huy động gần 2.300 cán bộ tham gia các khâu của Kỳ thi.

Báo cáo về công tác chuẩn bị của tỉnh Bình Dương cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Phong cho biết, Ban chỉ đạo Kỳ thi tỉnh đã tổ chức tập huấn quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho cán bộ làm công tác thi; đã tổ chức tập huấn và kiểm tra những người tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi. "Qua tập huấn giúp các đơn vị nắm vững quy chế, thống nhất các giải pháp và nghiệp vụ để triển khai tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế", ông Phong nói.

Để đảm bảo an toàn, bảo mật cho Kỳ thi, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng làm nhiệm vụ tại các địa điểm in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, nơi quản lý bài thi, các Điểm coi thi, chấm thi. Chủ động phối hợp phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các tiêu cực trong quá trình tổ chức Kỳ thi.

Đánh giá cao công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Bình Dương trong những năm qua khi Kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, kết quả thi tốt nghiệp THPT nằm trong nhóm đầu cả nước, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 mong rằng, tỉnh Bình Dương sẽ phát huy những kinh nghiệm này để tổ chức tốt nhất Kỳ thi năm nay.

Dù đánh giá cao trong chủ động công tác chuẩn bị cho Kỳ thi năm 2023, song với nhấn mạnh “trong thi cử kỹ bao nhiêu cũng không đủ”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị tỉnh Bình Dương tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về tính chất, quy mô của Kỳ thi và làm kỹ lưỡng công tác tập huấn, có nhiều tình huống giả định. “Phương châm tất cả cán bộ tham gia thi phải được tập huấn, bao gồm cả đội ngũ dự phòng”, ông Thưởng nói.

Lưu ý chuẩn bị tốt nhất, đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tổ chức Kỳ thi, Thứ trưởng Thưởng đề cập cụ thể tới thiết bị phục vụ in sao đề thi, cơ sở vật chất nơi bảo quản đề thi, bài thi, chất lượng thiết bị phòng cháy, chữa cháy… Cùng với đó là chuẩn bị tốt nhân lực tham gia Kỳ thi, bởi đây là nhân tố quan trọng nhất. “Lựa chọn con người, bố trí, kiểm soát con người rất quan trọng. Bất cứ sai sót nhỏ nào của một cá nhân cũng sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi không chỉ của tỉnh mà của toàn quốc”, ông Thưởng chia sẻ.

Ngoài ra, ông Thưởng cũng nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo “4 đúng - 3 không”: “đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng đủ quy trình, không được bỏ bất cứ một quy trình nào; đúng vị trí chức trách nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm, kịp thời xử lý các tình huống bất thường - không lơ là chủ quan; không tự ý xử lý tình huống bất thường; không căng thẳng, áp lực quá mức”, đồng thời tin tưởng, với kinh nghiệm tổ chức thi, với sự sâu sát của lãnh đạo tỉnh và sự phối hợp nhịp nhàng, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ đạt yêu cầu đề ra.

Về phía tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, với tinh thần cầu thị và tinh thần chuẩn bị không bao giờ là đủ, Ban Chỉ đạo thi tỉnh Bình Dương sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến và sẽ rà soát, những vấn đề cấp thiết như cơ sở vật chất sẽ làm ngay; không chủ quan để xảy ra những sai sót không đáng có.