Thi tốt nghiệp THPT 2023: Các địa phương đã sẵn sàng

TP - Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023 sẽ diễn ra từ ngày 28-29/6, hiện tại các công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này tại các địa phương đã sẵn sàng.

Báo cáo tại buổi Giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hôm qua (20/6), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 cho biết, 63 tỉnh/ thành phố đều thành lập Ban chỉ đạo thi và phân công trách nhiệm rõ ràng. Các địa phương cũng đều xây dựng kịch bản, phương án dự phòng các tình huống về thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, giao thông, phòng cháy chữa cháy, cung ứng điện… để kịp thời ứng phó, xử lý trong những ngày diễn ra kỳ thi. Đặc biệt các địa phương đều quan tâm chỉ đạo việc hỗ trợ cho thí sinh có điều kiện hoàn cảnh khó khăn dự thi.

Hỗ trợ tối đa thí sinh

Theo tin từ Bộ GD&ĐT, đến thời điểm này Bộ vẫn đang tổ chức các đoàn làm việc với địa phương về công tác chuẩn bị thi, coi thi và chấm thi. Huy động đội ngũ giáo viên trên toàn quốc làm đề của 15 môn thi và bàn giao cho các địa phương để in sao, vận chuyển đến các điểm thi. Ngoài ra, đơn vị cũng phân công các trường ĐH, học viện huy động gần 8.000 cán bộ, viên chức tổ chức thành 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ và 63 đoàn kiểm tra chấm thi tại tất cả các địa phương.

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Hưng, xác định Kỳ thi tốt nghiệp THPT có tính chất quan trọng, do đó Thái Nguyên đã lên các phương án bảo mật việc in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, phương án cung cấp điện, hỗ trợ thí sinh ở 31 điểm thi an toàn. Tỉnh Đoàn cũng thành lập đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thí sinh và người nhà trong quá trình diễn ra kỳ thi. Theo đó, đối với các thí sinh xa điểm thi sẽ được bố trí chỗ nghỉ tại nhà công vụ hoặc nhà dân xung quanh điểm thi. Thí sinh ở địa bàn khó khăn, có thể bị ảnh hưởng mưa lũ sẽ được hỗ trợ ăn trưa, đưa đón đến điểm thi an toàn.

Tương tự, để tổ chức kỳ thi ở Bắc Kạn, địa phương vùng núi, 88% dân số là người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, di chuyển đi lại nhiều khó khăn, Ban chỉ đạo thi tỉnh này xác định có phương án hỗ trợ tối đa thí sinh như: bố trí nơi ăn ở; đi lại thuận tiện.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Ngọc Sơn thông tin, việc bố trí nhân sự tham gia vào các khâu, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đã lựa chọn những cán bộ có năng lực, có tinh thần, trách nhiệm cao, đủ tiêu chuẩn theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT đề ra.

Kiểm tra thi tại các địa phương Bắc Kạn, Thái Nguyên, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn lưu ý, việc bảo mật an toàn cho đề thi được ưu tiên hàng đầu, quyết định phần nhiều việc thành công của cả kỳ thi. Trong quá trình tổ chức thi, các điểm thi phải lưu ý việc phát hiện thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi. Do vậy, cần phải nghiêm ngặt, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp thí sinh vi phạm. Tất cả nhân sự tham gia vào công tác tổ chức thi đều phải học kỹ quy chế, thực hiện kỹ càng, rõ người, rõ việc.

Tại Quảng Nam, ngày 20/6, Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban chỉ đạo thi tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Quảng Nam cho biết, kỳ thi năm nay toàn tỉnh có 17.197 thí sinh dự thi. Trong đó, 16.460 thí sinh dự thi tốt nghiệp và xét Đại học, Cao đẳng; 134 thí sinh chỉ thi tốt nghiệp. Có 56 điểm thi, 852 phòng thi (766 phòng thi chính thức, 30 phòng chờ thi và 56 phòng thi dự phòng).

Sở GD&ĐT điều động 2.810 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi tại 56 điểm thi và 132 người làm công tác thanh tra tại điểm thi. Tại mỗi điểm thi sẽ bố trí 2 bác sĩ, đồng thời trung tâm y tế huyện, thành phố cũng sẵn sàng xe cấp cứu để xử lý những tình huống khẩn cấp.

Công tác tổ chức đăng ký dự thi, thành lập các điểm thi, phương án tổ chức in sao đề thi, phương án vận chuyển bảo quản đề thi, bài thi, công tác phối hợp và phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn được thực hiện chặt chẽ.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở chỉ đạo trường học tuyên truyền để học sinh, phụ huynh, xã hội hiểu về vai trò của kỳ thi, quy chế thi, đặc biệt là “cấm” sử dụng thiết bị công nghệ cao gian lận trong kỳ thi.