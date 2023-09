Thi thể trên sông Đuống là nghi phạm bắt cóc bé 2 tuổi ở Hà Nội

TPO - Theo Công an TP Hà Nội, sau khi bắt cóc cháu bé, trên đường đi, cháu bé bị mệt, quấy khóc nhiều nên Giáp Thị Huyền Trang sợ lộ và bị lực lượng công an truy bắt nên đã ra tay sát hại nạn nhân. Tuy nhiên, biết không thể trốn thoát, Trang đã tự tử.

Hàng trăm cảnh sát tham gia truy bắt

Ngày 22/9, Công an TP Hà Nội có thông tin về vụ bắt cóc trẻ em nhằm cưỡng đoạt tài sản, xảy ra trên địa bàn huyện Gia Lâm và khởi tố vụ án hình sự điều tra.

Theo cơ quan công an, ngày 19/9, Công an TP Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị H. (SN 1990, trú tại xã Đa Tốn, Gia Lâm) về việc con gái là cháu T. (SN 2021) đã bị Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, trú tại Bắc Giang, là người được gia đình thuê đón cháu) bắt cóc, đòi số tiền 1,5 tỷ đồng, nếu không sẽ giết cháu T.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Hình sự, đồng thời giao đồng chí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP trực tiếp xuống địa bàn, chỉ đạo các đơn vị, lực lượng nghiệp vụ của Công an TP phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn.

Đồng thời huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ tham gia vào truy bắt đối tượng và giải cứu cháu bé với tinh thần quyết tâm cao nhất, với phương châm sớm nhất giải cứu cháu bé, đảm bảo tuyệt đối an toàn và truy bắt đối tượng trừng trị nghiêm theo quy định pháp luật.

Quá trình rà soát, tìm kiếm, đến khoảng 12h ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể cháu N.H.T tại khu vực cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, các đơn vị liên quan và đại diện gia đình cháu T. thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định.

Thi thể trên sông Đuống là hung thủ

Về thi thể phát hiện trên sông Đuống, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lâm cùng đại diện gia đình đối tượng Trang, khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong; tổ chức giám định, nhận dạng xác định nhân thân. Kết quả giám định ADN xác định thi thể người phụ nữ trên là Giáp Thị Huyền Trang.

Quá trình điều tra đến nay, Công an TP Hà Nội xác định sau khi đón cháu T. từ trường mầm non tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Trang sử dụng xe máy biển kiểm soát 29D1 - 571.55 chở cháu đi thẳng xuống địa phận tỉnh Hưng Yên, liên tục di chuyển vòng quanh các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Mỹ Hào.

Trong khi di chuyển, Trang sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để gọi điện, nhắn tin cho bị hại đòi tiền chuộc, sau đó tắt máy nhằm che giấu, đối phó việc truy bắt của lực lượng công an. Trên đường đi, cháu bé bị mệt, quấy khóc nhiều nên Trang sợ lộ, sẽ bị lực lượng Công an truy bắt. Do đó, đối tượng đã trắng trợn ra tay sát hại cháu bé để xoá dấu vết truy bắt của lực lượng công an và để bịt đầu mối, trước thời điểm gia đình bị hại đến cơ quan công an trình báo.

Sau khi sát hại cháu bé, đối tượng Trang tiếp tục đòi tiền chuộc, quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng. Do lo sợ, nên gia đình cháu T. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Trang với tổng số tiền 550 triệu đồng.

Trên đường lẩn trốn, biết các lực lượng công an đang ráo riết truy lùng, truy bắt, không thể trốn thoát và sẽ phải đương đầu với mức án cao nhất nên đối tượng đã tự sát.