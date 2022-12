Thí sinh Hoa hậu Việt Nam giúp các bệnh nhi ung thư bớt nỗi đau bệnh tật

TPO - Hai thí sinh Trịnh Mỹ Anh (SBD: 426) và Lê Thanh Trúc (SBD: 121) nhận được lời khen ngợi từ Ban bình luận với dự án nhân ái tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Đồng 2. Các cô gái nhận được số tiền ủng hộ lớn từ Ban bình luận để giúp bé mắc bệnh hiểm nghèo có được những bữa ăn dinh dưỡng, được học tập, phần nào vơi đi nỗi đau khi chống chọi với bệnh ung thư quái ác.

Xuất hiện trên sân khấu dự án nhân ái của hai thí sinh Trịnh Mỹ Anh (SBD: 426) và Lê Thanh Trúc (SBD: 121) là chị Lê Thị Mai - chủ nhiệm CLB Nét chữ xinh – Lớp học vui vẻ khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (quận 1, TP.HCM). CLB của chị Mai trở thành ngôi nhà thứ 2 của các bé bệnh nhi nơi đây sau những tháng ngày vất vả chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Hai cô gái đưa ra ý tưởng sẽ chạy truyền thông cho fanpage của chị Mai để lan tỏa lớp học đến mọi người và các bệnh viện tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Ngoài ra, cả hai kết hợp với các đơn vị đoàn thể giúp đỡ các bé.

“Chúng tôi quan tâm đến tính bền vững của dự án Nhân ái và mong tiếp tục lan tỏa dự án chị Mai đang thực hiện có tên Ban Mai Xanh. Chúng tôi sẽ là cầu nối giữa chị và các mạnh thường quân, tổ chức xã hội có mong muốn giúp đỡ, sẵn sàng tiếp nhận và dạy nghề cho các bé bệnh nhân ung thư đã trưởng thành hòa nhập với cộng đồng sau thời gian chữa trị bệnh”, Thanh Trúc nói.

Chị Mai tâm sự tại lớp học có nhiều hoàn cảnh khó khăn, thông qua CLB, chị nói các bé đủ duyên sẽ nhận được hỗ trợ từ cộng đồng. Câu lạc bộ Nét chữ xinh còn có hạng mục khác dành cho các bệnh nhi như bếp sẻ chia, nơi mỗi tuần các bé đều có suất ăn dinh dưỡng hay chuyến xe không đồng để tiễn các bé ở đoạn đường cuối cùng.

Dành sự đồng cảm lớn tới chị Mai cũng như các tình nguyện viên và dự án của hai thí sinh, nhà báo Lê Xuân Sơn dành lời khen ngợi tới Mỹ Anh và Thanh Trúc khi tổ chức Giáng sinh sớm cho các cháu nhỏ tại lớp học vui vẻ.

Không có mặt tại trường quay, Hoa hậu Mai Phương đồng thời là Người đẹp Nhân ái HHVN 2020 xuất hiện qua video vì quan tâm đến hoạt động giáo dục. Cô đóng góp sách tiếng Anh cho các bé, sách tô màu và đề xuất lan tỏa lớp học trên mạng xã hội và các hoa, á hậu thay phiên nhau lên lớp dạy các bé.

Chứng kiến những cảnh đời đáng thương của những em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, Hoa hậu Tiểu Vy xúc động bày tỏ sự khâm phục chị Mai đã kéo dài sự sống của các bé bằng lớp học nhân văn.

Xem dự án nhân ái liên quan đến sự sống, cái chết, đạo diễn Hoàng Nhật Nam nhớ đến câu hát của nhóm nhạc The Moffatts là “If life is so short” (Tạm dịch: Nếu cuộc sống quá ngắn ngủi).

“Giữa bộn bề cuộc sống người ta khó lòng cảm nhận được câu hát này, nhưng khi dẹp những đua chen ngoài kia, đến với các em tại đây tôi nhận ra cuộc đời có nhiều cảnh ngộ đáng thương. Chị Mai là người tự làm chai sạn tâm hồn mình để mạnh mẽ hơn khi nhắc đến đến mùa hè cuối cùng, chuyến xe cuối cùng”, đạo diễn Hoàng Nhật Nam rơi nước mắt nói. Anh không quên cảm ơn hai thí sinh Mỹ Anh, Thanh Trúc đã tổ chức Noel, phát quà, tạo niềm vui ít ỏi trong chặng đường cuối của các bạn nhỏ.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam mong ước thực hiện vũ hội, nơi các hoa, á hậu hóa thân thành nàng công chúa và tổ chức bữa tiệc đủ đầy cho các em bé có cuộc đời bất hạnh. Đặc biệt, các bé tại khoa Ung bướu đã tự làm ra những món quà nhỏ gửi tặng đến Ban bình luận

Với dự án đầy xúc động, Lê Thanh Trúc (SBD: 121) và Trịnh Mỹ Anh (SBD: 426) đã thuyết phục được Ban bình luận đầu tư cho dự án này là 98 triệu đồng. Với số tiền này, tin chắc rằng là niềm cổ vũ và động lực rất lớn cho lớp học Nét bút xinh.