Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022: 'Tôi có khuyết điểm nhưng giờ tự tin vì vào top sâu'

TPO - Người đẹp Truyền thông là một trong những phần thi quan trọng thuộc khuôn khổ Hoa hậu Việt Nam và đây là nơi các thí sinh thể hiện sức hút và lượt tương tác trên mạng xã hội. Chương trình diễn ra với hình thức livestream và được dẫn dắt bởi host – đương kim Hoa hậu Việt Nam 2022 Đỗ Thị Hà. Thông qua đây, khán giả cũng có cơ hội thể hiện tình cảm với những thí sinh mà họ yêu thích.

Tập 1 của Người đẹp truyền thông Hoa hậu Việt Nam 2022 với chủ đề “Những bóng hồng tài sắc” đã được lên sóng với những câu chuyện, lời chia sẻ chân thành từ 5 thí sinh gồm Phạm Giáng My (SBD: 114), Đinh Khánh Hòa (SBD: 088), Lê Thanh Trúc (SBD: 121), Nguyễn Linh Thu (SBD: 057), Lê Nguyễn Ngọc Hằng (SBD: 166).

Chương trình bắt đầu với câu chuyện của Phạm Giáng My - một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2022. Dù còn trẻ, cô gái này từng thi sắc đẹp và đạt danh hiệu “Người đẹp Hoa Lư 2022”, song mặc cho việc bản thân từng có chiến thắng khi thi nhan sắc, Giáng My vẫn khiêm tốn gọi đó là may mắn cũng như là bước đệm tốt cho cô trong những hành trình sau này.

Tại đây, người đẹp đến từ Ninh Bình chia sẻ rằng bản thân vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân, việc “bước ra khỏi cái kén” là điều không dễ khi tâm lý cô từng bị ảnh hưởng không ít sau khi trải qua biến cố lớn.

Tiếp nối chương trình là Đinh Khánh Hòa. Cô nói từng nhút nhát, thiếu tự tin khi nghĩ bản thân có những khuyết điểm không phù hợp với cuộc thi sắc đẹp.

“Trước khi đến với cuộc thi này, tôi không hề tự tin vào bản thân mình, bởi tôi nghĩ mình có những khuyết điểm không phù hợp với cuộc thi sắc đẹp lớn như thế này. Nhưng khi tôi quyết định tham gia Hoa hậu Việt Nam và xuất sắc lọt top 35, đây là bước ngoặt lớn khi tôi chính thức bước ra khỏi cái kén để khám phá những khả năng tiềm ẩn của bản thân”, Khánh Hòa chia sẻ.

Trước câu hỏi: “Hãy nghĩ đến trường hợp khi bạn đăng quang hoa hậu, sẽ có những bình luận tiêu cực về ngoại hình, khi đó bạn sẽ làm gì?”, Đinh Khánh Hòa ghi điểm khi tự tin chia sẻ:

“Tôi từng khá nặng cân và cảm thấy nặng nề trước những lời nhận xét từ xung quanh. Giờ đây tôi nhận ra đó là những lời góp ý và nhìn nó với mặt tích cực để phát triển bản thân. Nếu trong tương lai có cơ hội giành ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Việt Nam, tôi sẽ nghe những lời góp ý đó để hoàn thiện”.

Với quan điểm của mình, Đinh Khánh Hòa cho rằng phụ nữ nên chọn song song giữa việc hoàn thiện nhan sắc và tri thức. Trong khi đó, thí sinh Lê Thanh Trúc cho rằng bản thân cô nghiêng về việc hoàn thiện tri thức nhiều hơn.

Tại đây, cô gái đến từ Bình Định nhận định rằng thành tích học tập của cô không hề quá xuất sắc so với các bạn còn lại trong top 35 khi ai cũng có profile ấn tượng.

Lê Nguyễn Ngọc Hằng tự tin trong lời chia sẻ của mình khi không phải lần đầu thi sắc đẹp. Cô nói bản thân cô ở lần thi Miss World Vietnam 2022 trước đó và giờ đây Hoa hậu Việt Nam 2022 là hai con người hoàn toàn khác nhau.

“Ở hành trình trước, tôi mới thi nhan sắc và thiếu nhiều trải nghiệm cuộc sống. Nhưng việc dừng chân ở top 10 không phải là thất bại mà là cơ hội của tôi. Giờ đây, tôi không còn là cô gái e dè, thiếu tự tin mà là cô gái nghị lực, có ý chí” - Ngọc Hằng chia sẻ.

Cô gái sinh năm 2003 bộc bạch: “Tôi luôn đặt ra mục tiêu và cố gắng hết mình để thực hiện nó. Tuy nhiên không đăng quang hoa hậu thì cũng không phải là điều làm tôi thất vọng. Không phải vào top cao hay trở thành hoa hậu mới là thành công. Cuộc sống ngoài kia còn nhiều cơ hội”.

Nguyễn Linh Thu cũng có những lời chia sẻ chân thành về công việc MC/BTV truyền hình: “Tôi từng buồn khi bị chê bai không phù hợp với nghề, song tôi cố gắng hoàn thiện bản thân mình rất nhiều. Giờ đây, tôi không phải là tốt nhất nhưng tốt hơn bản thân mình trước đây”.

Những lời chia sẻ từ 5 thí sinh Giáng My, Khánh Hòa, Thanh Trúc, Ngọc Hằng, Linh Thu đã mang đến cho phần thi Người đẹp truyền thông những giây phút thú vị. Với những câu chuyện trên, hy vọng rằng khán giả đã có góc nhìn rộng hơn về các cô gái của Hoa hậu Việt Nam, không chỉ đẹp, tài giỏi mà còn nỗ lực phát triển từng ngày.