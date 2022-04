Theo dõi sát việc kê biên tài sản của lãnh đạo FLC, Tân Hoàng Minh để đảm bảo thi hành án

TPO - Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc và 2 kế toán Trần Thị Ngọc Nhung, Ngô Thị Minh Trang thuộc Công ty Tập đoàn Toàn Vĩ về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

TPO - Ngày 27/4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một chủ quán người Trung Quốc về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.