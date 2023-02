The Times: Tổng thống Ukraine Zelensky từng trú trong boongke hai tháng khi xung đột mới bùng phát

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các cộng sự đã trải qua gần hai tháng trong hầm trú ẩn sau khi bùng nổ xung đột với Nga, thay vì hai tuần như kế hoạch.

Theo The Times, các quan chức cấp cao của Ukraine đã lập tức xuống hầm trú ẩn dưới Văn phòng Tổng thống trên đường Bankovaya ở trung tâm Kiev khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu vào ngày 24/2 năm ngoái.

Tính bảo mật của boongke này cao đến mức những người tháp tùng ông Zelensky phải ký thỏa thuận giữ bí mật. Theo thỏa thuận này, đoàn tùy tùng bị cấm tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về thiết kế, vị trí, tiện nghi của boongke, hoặc thậm chí là những thức ăn mà họ được cung cấp.

Với việc các lực lượng Nga áp sát ngoại ô Kiev, đó là thời kỳ đau thương và kinh hoàng đối với các bộ trưởng và phụ tá của ông Zelensky, The Times cho biết. “Chúng tôi không nói nhiều về điều đó nữa”, Bộ trưởng Lương thực và chính sách nông nghiệp Ukraine - Nikolay Solsky trả lời khi được hỏi về những tuần đầu của cuộc giao tranh.

Một thành viên chính phủ nói với The Times rằng ở trong boongke là một quãng thời gian khó khăn vì "bạn không nhìn thấy mặt trời, bạn không biết thời gian”.

Theo tờ báo, nhóm của ông Zelensky cập nhật các thông tin về cuộc xung đột qua iPhone. “Họ luôn bận rộn, và giấc ngủ của họ thường xuyên bị quấy rầy.”

Một số quan chức Ukraine “tỏ ra chán ngán cuộc sống trong hầm ngầm”. Một người trong số họ thú nhận từng trốn khỏi nơi trú ẩn để đi ăn ở một nhà hàng, tờ báo viết.

Do lo ngại Kiev có thể rơi vào tay lực lượng Nga, thời gian ẩn náu trong lòng đất đã bị kéo dài từ hai tuần đến hai tháng, một nguồn tin chính phủ nói với The Times. Trong thời gian đó, ông Zelensky chỉ thỉnh thoảng ra khỏi nơi trú ẩn để ghi lại những đoạn video “trấn an mọi người rằng ông không bỏ chạy”.

Đầu tháng này, cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett, người làm trung gian liên lạc giữa Mátxcơva và Kiev ở thời điểm đó, tiết lộ rằng Tổng thống Zelensky chỉ bắt đầu thực hiện các bài phát biểu sau khi được đảm bảo rằng Nga không có kế hoạch loại bỏ ông.

Bennett cho biết ông đã nhận được lời hứa như vậy từ Tổng thống Putin trong các cuộc hội đàm ở thủ đô Nga và đã gọi điện cho ông Zelensky ngay sau khi rời Điện Kremlin. Hai giờ sau, nhà lãnh đạo Ukraine đăng một đoạn video từ văn phòng của ông ở Kiev, giải thích rằng ông "không trốn tránh" và "không sợ bất kỳ ai".

Minh Hạnh